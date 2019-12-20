ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

20.12.2019 20:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная столица собрала глав государств сразу двух межстрановых объединений – ЕАЭС и СНГ. В центре внимания и нюансы отношений двух самых надежных партнеров – Беларуси и России.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Общие рынки энергоносителей и транспорта, промышленная и научная кооперация, устранение барьеров в торговле, совместная борьба с современными вызовами и угрозами. Эти и многие другие важнейшие темы красной нитью связали переговоры, казалось бы, в таких разных по масштабу форматах.

Примечательно, что в решении многих из этих насущных проблем свое веское слово в будущем предстоит сказать именно нашей стране. Весь 2020 год вести Евразийский экономический союз предстоит Беларуси. Перед Минском стоит сложная задача – из площадки для геополитических игр превратить евразийское пространство действительно в центр большого партнерства.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Впрочем, сегодня говорили не только о проблемах, но и достижениях. В частности, прогресс в двусторонних отношениях с Россией наш Президент назвал колоссальным.

Подробности в видеоматериале.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Евгений Пустовой, корреспондент:
Кортеж нашего Президента подъехал к месту саммита хоть в сопровождении, но по правилам. Чтобы не пересекать разделительную полосу, пришлось разворачиваться: интеграция это направление с двухсторонним движением.

Высший Евразийский совет и двусторонняя встреча президентов Беларуси и России прошла в библиотеке имени Бориса Ельцина. Именно первый президент России и белорусский лидер и создавали Союзное государство. Будущее интеграции (значит, тесное экономическое сотрудничество) главы государств обсуждали в зале присутствия.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда. Мы очень многое сделали в экономике.

Вы назвали главную цифру, которая заключается в товарообороте, но мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб (они очень в контакте работают). Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам.

У нас единая граница, у нас единая таможня (в данном случае на западе). 110 миллионов тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад, с запада на восток через Беларусь – это работает единая таможня.

Единые границы, единая противовоздушная оборона. Единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Беларусью на западном направлении. Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью, мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов, с россиянами, по поводу перевозок авиатранспортом: наши аэропорты в Москве, Минске, и не только в Москве, работают очень эффективно. И даже с нашими областями работают неплохо.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

За встречей наблюдали во многих странах. Именно Союзное государство является маяком для Евразийского экономического союза. Более близких связей у России с другими государствами просто нет.

Владимир Путин: многое не сделано в рамках этого договора, но результаты работы в рамках документа значительные

Спорные моменты понятны без слов. Равные условия в Москве называют льготами. Но 20 декабря главы государств все-таки провели калькуляцию достижений. Из последних примеров – «Белоруснефть» вновь занялась разработками российских месторождений.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко:
Наша компания «Белоруснефть», я уже вам говорил, вернулась на работу в России и уже не только оказывает сервисные услуги, не только реанимирует старые месторождения. Технологии есть такие, это еще с советских времен компания. Она уже добывает нефть в Российской Федерации в содружестве с другими компаниями, то есть колоссальный прогресс.

И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на четыре – представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот так называемый и совместную производственную кооперацию.

Поэтому, в принципе, с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или с Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Кто точно не мог разбежаться, так это журналисты в своих текстах. Все ждали новостей, которые принес министр экономического развития России Максим Орешкин. Группе Крутого-Орешкина удалось решить несколько спорных вопросов, но вот основные оказались не по зубам.

Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости

Бочаров Ручей, город на Неве… В течение ближайшего времени – снова переговоры? Ответа на этот вопрос журналисты не услышали.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Евгений Пустовой:
После обсуждения союзной интеграции к делам ЕАЭС, тем более повестки дня похожи, это создание единых рынков и промышленной кооперации. В общем, «пятерка» пока не дорабатывает на «отлично». Исправлять «оценки» предстоит Беларуси ы председательствуем в 2020 году) и Михаилу Мясниковичу (он избран главой Коллегии Евразийской экономической комиссии).

Что для него власть и кого считает врагом №1? Михаил Мясникович в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко:
Поскольку у нас действительно отработаны все вопросы, а это вопросы председательства, председателя нашей коллегии, персонального состава коллегии. Мы только что договорились в узком составе, я думаю, что мы можем… А где Михаил Владимирович? Ну так вы покажите человека живого, а то скажете потом, что кота в мешке. Хотя все его знают.

Блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас остаются техническое регулирование, комиссию аграрно-промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены и их нечего обсуждать.

Единственное, только сейчас пригласят председателя будущего. Может быть, кому-то не понравится, хотя все его прекрасно знают. Человек очень опытный. Касым аке только что прислал мне письмо, что он согласен. И наш почетный председатель об этом сказал, что он поддерживает кандидатуру председателя.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Евгений Пустовой:
Вести ЕАЭС Беларусь будет весь 2020 год. Стратегия и тактика Минска известны. Без дежурных слов перефразирую известный посыл белорусского лидера раздеваться и работать. В ЕАЭС надо обнажить системные проблемы и работать над их решением. Эксперты насчитали: на платформе Евразийского экономического союза появилось 20 новых барьеров. Но сегодня от них дипломатично ушли в обсуждение технических моментов.

Владмир Путин предложил Михаилу Мясниковичу объехать все столицы «пятерки». Избранный председатель готов, багаж инициатив уже сформирован.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Михаил Мясникович, избранный председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
На мой взгляд, мы должны очень серьезно продвинуться в вопросах создания инфраструктурных общих проектов, которые составили базу. Вопросы, связанные с техническим урегулированием, то есть то, что должно быть единое для экономик наших государств, при этом не подменяя национальные институты, а взаимодополняя эти структуры. Безусловно, нужны будут, на мой взгляд, и подходы и выработка по созданию совместных компаний, крупных компаний, особенно тех, которые будут работать в области высоких технологий.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Евгений Пустовой:
Рекордно коротким и лаконичным в своей речи был и Александр Лукашенко. А вот лидер Армении (как страны, председательствующей в 2019 году) расстерялся и даже забыл дать слово Путину. Президент России не расстроился мол, сказать нечего. Слово за Минском.

Александр Лукашенко:
Уважаемые друзья, председательство переходит к Беларуси. Я хочу вас пригласить в мае в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Евгений Пустовой:
Когда коротко выступал наш Президент, журналисты оживились. Ждали громких заявлений. Даже имена в журналистике включили свои диктофоны и воображение.

Андрей Колесников: у него самые яркие и зажигательные выступления, и они не имеют разрушительной силы

Мастер деталей в политической журналистики записал эсклюзив с нашим лидером по цифровым вопросам. Не в IT, хотя мы здесь лидеры, а в экономике.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко:
Естественно, остались самые сложные вопросы, но только в цифрах – энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубов газа. Ограничений здесь нет, можно и 22. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 миллиардов меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 миллионов тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего года.

Все довольны: и президент России, и Президент Беларуси, и межправительственные группы, которые сегодня работали. Почти три часа мы вели эти переговоры. В целом мы удовлетворены ходом и результатом.

Что действительно оценят люди, то это соглашение о пенсионном обеспечении между странами «пятерки». Будет признаваться трудовой стаж.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Отныне пенсия будет следовать за нашими пенсионерами, а не наоборот. Где бы они ни жили, где бы они ни предпочитали проводить свой досуг и свою обеспеченную старость, они будут получать пенсию. Это тоже создает именно сегодня комфортные условия для всех работников нашего единого экономического пространства.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Среди достижений года – экономические соглашения с Поднебесной, создание свободных зон с третьими странами. В общем все, что в фарватере Минска. Цель – чтобы между большим Китаем и Евросоюзом ЕАЭС стал центром «Большого евразийского партнерства», а не площадкой для геополитических игр.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин? Евгений Пустовой, Михаил Мясникович, Тигран Саркисян
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Быков: В Беларуси ужасная деградация на всех уровнях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика