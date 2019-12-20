|
Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Северная столица собрала глав государств сразу двух межстрановых объединений – ЕАЭС и СНГ. В центре внимания и нюансы отношений двух самых надежных партнеров – Беларуси и России.
Общие рынки энергоносителей и транспорта, промышленная и научная кооперация, устранение барьеров в торговле, совместная борьба с современными вызовами и угрозами. Эти и многие другие важнейшие темы красной нитью связали переговоры, казалось бы, в таких разных по масштабу форматах.
Примечательно, что в решении многих из этих насущных проблем свое веское слово в будущем предстоит сказать именно нашей стране. Весь 2020 год вести Евразийский экономический союз предстоит Беларуси. Перед Минском стоит сложная задача – из площадки для геополитических игр превратить евразийское пространство действительно в центр большого партнерства.
Впрочем, сегодня говорили не только о проблемах, но и достижениях. В частности, прогресс в двусторонних отношениях с Россией наш Президент назвал колоссальным.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Высший Евразийский совет и двусторонняя встреча президентов Беларуси и России прошла в библиотеке имени Бориса Ельцина. Именно первый президент России и белорусский лидер и создавали Союзное государство. Будущее интеграции (значит, тесное экономическое сотрудничество) главы государств обсуждали в зале присутствия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы назвали главную цифру, которая заключается в товарообороте, но мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб (они очень в контакте работают). Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам.
У нас единая граница, у нас единая таможня (в данном случае на западе). 110 миллионов тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад, с запада на восток через Беларусь – это работает единая таможня.
Единые границы, единая противовоздушная оборона. Единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Беларусью на западном направлении. Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью, мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов, с россиянами, по поводу перевозок авиатранспортом: наши аэропорты в Москве, Минске, и не только в Москве, работают очень эффективно. И даже с нашими областями работают неплохо.
За встречей наблюдали во многих странах. Именно Союзное государство является маяком для Евразийского экономического союза. Более близких связей у России с другими государствами просто нет.
Спорные моменты понятны без слов. Равные условия в Москве называют льготами. Но 20 декабря главы государств все-таки провели калькуляцию достижений. Из последних примеров – «Белоруснефть» вновь занялась разработками российских месторождений.
Александр Лукашенко:
И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на четыре – представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот так называемый и совместную производственную кооперацию.
Поэтому, в принципе, с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или с Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать.
Кто точно не мог разбежаться, так это журналисты в своих текстах. Все ждали новостей, которые принес министр экономического развития России Максим Орешкин. Группе Крутого-Орешкина удалось решить несколько спорных вопросов, но вот основные оказались не по зубам.
Бочаров Ручей, город на Неве… В течение ближайшего времени – снова переговоры? Ответа на этот вопрос журналисты не услышали.
Евгений Пустовой:
Александр Лукашенко:
Блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас остаются техническое регулирование, комиссию аграрно-промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены и их нечего обсуждать.
Единственное, только сейчас пригласят председателя будущего. Может быть, кому-то не понравится, хотя все его прекрасно знают. Человек очень опытный. Касым аке только что прислал мне письмо, что он согласен. И наш почетный председатель об этом сказал, что он поддерживает кандидатуру председателя.
Евгений Пустовой:
Владмир Путин предложил Михаилу Мясниковичу объехать все столицы «пятерки». Избранный председатель готов, багаж инициатив уже сформирован.
Михаил Мясникович, избранный председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Евгений Пустовой:
Александр Лукашенко:
Евгений Пустовой:
Мастер деталей в политической журналистики записал эсклюзив с нашим лидером по цифровым вопросам. Не в IT, хотя мы здесь лидеры, а в экономике.
Александр Лукашенко:
Все довольны: и президент России, и Президент Беларуси, и межправительственные группы, которые сегодня работали. Почти три часа мы вели эти переговоры. В целом мы удовлетворены ходом и результатом.
Что действительно оценят люди, то это соглашение о пенсионном обеспечении между странами «пятерки». Будет признаваться трудовой стаж.
Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Среди достижений года – экономические соглашения с Поднебесной, создание свободных зон с третьими странами. В общем все, что в фарватере Минска. Цель – чтобы между большим Китаем и Евросоюзом ЕАЭС стал центром «Большого евразийского партнерства», а не площадкой для геополитических игр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)