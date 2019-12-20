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Лукашенко: "Буду дома, пить не буду". Как отметит Новый год президент
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко во время пребывания в Санкт-Петербурге рассказал российским журналистам, как отметит Новый год.
Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге под портретом Петра I / Reuters
"Буду дома, пить не буду, —
По словам Лукашенко, в те же новогодние праздники, когда люди "беспечны", обычно "очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов". Иногда для их решения подключается непосредственно руководитель государства.
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Александр Лукашенко во время пребывания в Санкт-Петербурге рассказал российским журналистам, как отметит Новый год.
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