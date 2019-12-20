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Британия выйдет из ЕС 31 января 2020 года

21.12.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Палата общин в Великобритании большинством голосов проголосовала за то, чтобы больше не откладывать брекзит. Оппозиция в свою очередь считает, что это приведет к жесткому разрыву с ЕС, пишет Би-Би-Си.

За закон о выходе из ЕС высказались 358 депутатов нового состава Палаты общин Британского парламента, против выступили 234. Таким образом Лондон планирует официально выйти из ЕС в течение последней отсрочки, которая заканчивается 31 января.


12 декабря консерваторы во главе с Борисом Джонсоном победили на парламентских выборах в стране. Первой мерой нового парламента стал проект закона о запрете на новые отсрочки брекзита.

31 января Великобритания выйдет из ЕС только формально. Страна потеряет представительство и право голоса в органах власти ЕС, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года. В течение года Лондон и Брюссель должны будут договориться о новых условиях сотрудничества.
 
 
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Палата общин в Великобритании большинством голосов проголосовала за то, чтобы больше не откладывать брекзит. Оппозиция в свою очередь считает, что это приведет к...
 
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