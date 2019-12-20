Путин: «Много не пейте». После саммита СНГ в Санкт-Петербурге участников угощали шампанским

По окончании саммита главы государств пообщались в еще более неформальной обстановке: президент РФ Владимир Путин предложил гостям шампанское.





Этот момент попал на видео. Короткий ролик опубликовала в своем «Телеграме» российская телеведущая Ольга Скабеева.



