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Алина Талай: если бы допинговая история была не в России, а в другой стране, ВАДА приняло бы схожее решение

21.12.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская легкоатлетка Алина Талай в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" высказала отношение к государственной допинговой программе, которая существовала в России, и наказанию, последовавшему за это со стороны ВАДА.

Российская сторона не без греха. Решение принято ВАДА не с чистого листа.

Решение справедливое?
Оно имеет под собой основание.

Но российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде именно под нейтральным флагом?
Думаю, им надо шанс. Но если бы похожая допинговая история была у другой страны, ВАДА приняло бы схожее решение. Что касается Беларуси, думаю, у нас с этим проблем нет Учитывая ответственность, которая у нас, согласно новому законодательству, наступает за употребление допинга, цитирует pressball.by
 
 
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" высказала отношение к государственной допинговой программе, которая...
 
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