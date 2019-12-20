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Меркель впервые за 5 лет опередила Лукашенко в симпатиях украинцев

21.12.2019 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опрос проводился 13-17 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2500 респондентов.

Среди мировых лидеров украинцы наиболее положительно относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель.



Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг", передает "Европейская правда".

В частности, положительно к Ангеле Меркель относятся 69% украинский. При этом отношение к немецкого канцлера заметно улучшилось после саммита "нормандской четверки" - во время предыдущего опроса положительное отношение к Меркель декларировали 60% респондентов.

"В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам Украинской, опередив Президента Беларуси Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев", - говорится в сообщении.

На третьем месте среди симпатий украинцев - президент Франции Эммануэль Макрон, к которому положительно относятся 52% опрошенных. Отношение украинцев к нему после "нормандского саммита" также улучшилось.


К президенту Польши Анджею Дуде положительно относится 51%, к президенту США Дональду Трампу - 40%.

Российского президента Владимира Путина положительно оценили 16% респондентов, тогда как негативно к нему относятся 72% опрошенных.

Опрос проводился 13-17 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2500 респондентов.
 
 
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Опрос проводился 13-17 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2500 респондентов.
 
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