Жена Галыгина впервые показала их полугодовалого сына

Источник материала:
Tut.by
Младшему сыну юмориста Вадима Галыгина на днях исполнилось шесть месяцев. Жена Галыгина впервые опубликовала фотографии малыша.
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Жена Галыгина впервые показала их полугодовалого сынаМладшему сыну юмориста Вадима Галыгина на днях исполнилось шесть месяцев. Жена Галыгина впервые опубликовала фотографии малыша.
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A post shared by Оля-ля
0
Ссылка на источник
70
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена Галыгина впервые показала их полугодовалого сынаМладшему сыну юмориста Вадима Галыгина на днях исполнилось шесть месяцев. Жена Галыгина впервые опубликовала фотографии малыша.
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