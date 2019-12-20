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Жена Галыгина впервые показала их полугодовалого сына

21.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Младшему сыну юмориста Вадима Галыгина на днях исполнилось шесть месяцев. Жена Галыгина впервые опубликовала фотографии малыша.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Младшему сыну юмориста Вадима Галыгина на днях исполнилось шесть месяцев. Жена Галыгина впервые опубликовала фотографии малыша.
 
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