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Минское «Динамо» играет во Владивостоке против «Адмирала». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» сегодня матчем против «Адмирала» начинает дальневосточное турне в КХЛ.
К сожалению, положение минчан в турнирной таблице не оставляет шансов на плей-офф, хотя «зубры» продолжают менять свой состав. Неделю назад команду пополнили канадские защитники Мэтью Майоне и Джо Морроу, а вчера «Динамо» сообщило о расставании с вратарем Юнасом Энротом.
Что касается «Адмирала», то команда Сергея Светлова — главная сенсация нынешнего сезона КХЛ. Обладая самым маленьким бюджетом в лиге, клуб из Владивостока уверенно входит в зону плей-офф. Правда, недавно команду настигла большая неприятность: травму в сборной Финляндии получил основной вратарь «Адмирала» Юки Олкинуора.
«Адмирал»: Красоткин (Трушков); Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев (А); Мищенко — Осипов, Пилипенко — Петров — Бутузов; Козловский — Угольников, Глазачев (К) — Мерескин (А) — Воронин; Бобряшов — Желдаков, Лисин — Дробин — Коннов.
«Динамо»: Тэйлор (Карнаухов); Граньяни (А) — Еременко, А. Костицын (К) — Спунер — Принс; Морроу — Знахаренко, Павлович (А) — Ковыршин — Пулккинен; Майоне — Евенко, Дроздов — Паре — Демков; Готовец — Денисов, Мартынов — Китаров — Стефанович.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 10.00.
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Минское «Динамо» сегодня матчем против «Адмирала» начинает дальневосточное турне в КХЛ.
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