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Трамп объявил о создании космических войск США

21.12.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский лидер сделал официальное заявление в рамках церемонии подписания военного бюджета.

 В следующем году на космические силы выделят $40 млн, первоначально в их состав войдут 200 человек

Президент США Дональд Трамп объявил о создании американских космических войск. Соответствующее заявление он сделал в рамках церемонии подписания военного бюджета на объединенной авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд), сообщает The Hill.

«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется космические силы. Это очень важный момент!» — цитирует Space News американского президента.


Сумма оборонного бюджета США на 2020 год составит $738 млрд, из них $40 млн будет выделено на космические войска. Первоначально в их состав войдут 200 человек. Руководителем космических войск станет генерал ВВС Джон Рэймонд, пишетРБК.

О планах создания космических войск США Трамп объявил летом 2018 года. Среди задач космических войск указывались защита американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. В декабре того же года американский лидер подписал указ о создании космического командования США, объяснив свое решение необходимостью догнать в этой отрасли Россию и Китай.
 
 
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Американский лидер сделал официальное заявление в рамках церемонии подписания военного бюджета.
 
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