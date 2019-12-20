Автомобиль зимой. Советы по управлению от ГАИ.

Синоптики на ближайшее время обещают плюсовую температуру с мокрым снегом, переходящим в дождь. В ночное время температура будет опускаться ниже ноля, поэтому на дорогах ожидается гололедица.
Первый снег приносит определенные трудности водителям. Особенно сложно начинающим, у которых практические навыки вождения автомобиля сводятся к минимуму, при этом добавляется плохая видимость и непредсказуемое поведение пешеходов на зимней дороге. Даже опытные водители первое время на зимней дороге, особенно за городом, чувствуют себя за рулем неуверенно.
Неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, и косвенной — в 70%, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения.
В связи с этим, хочется в очередной раз напомнить о некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при управлении транспортным средством в зимний период времени.
Прежде всего, обязательно позаботьтесь о зимней резине для своего автомобиля. Это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь. В условиях ограниченной видимости, руководствуясь установленными знаками, выбирайте безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения. Избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения. Откажитесь от совершения обгонов, будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните, тормозить на таких участках крайне опасно. Заранее снижайте скорость. И в этих местах будьте предельно внимательны и осторожны!
Что касается пешеходов, то им необходимо помнить, что ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта лучше подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса транспорта. При переходе проезжей части всегда убеждаться в безопасности перехода, ведь на скользкой дороге проще остановиться человеку, чем машине.
Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!