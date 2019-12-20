ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автомобиль зимой. Советы по управлению от ГАИ.

21.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


11 декабря 2019 21:06 810

Автомобиль зимой. Советы по управлению от ГАИ.

Автор: Эдуард Кидяев.

Синоптики на ближайшее время обещают плюсовую температуру с мокрым снегом, переходящим в дождь. В ночное время температура будет опускаться ниже ноля, поэтому на дорогах ожидается гололедица.

Автомобиль зимой. Советы по управлению от ГАИ.

Первый снег приносит определенные трудности водителям. Особенно сложно начинающим, у которых практические навыки вождения автомобиля сводятся к минимуму, при этом добавляется плохая видимость и непредсказуемое поведение пешеходов на зимней дороге. Даже опытные водители первое время на зимней дороге, особенно за городом, чувствуют себя за рулем неуверенно.

Неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, и косвенной — в 70%, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения.

В связи с этим, хочется в очередной раз напомнить о некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при управлении транспортным средством в зимний период времени.

Прежде всего, обязательно позаботьтесь о зимней резине для своего автомобиля. Это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь. В условиях ограниченной видимости, руководствуясь установленными знаками, выбирайте безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения. Избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения. Откажитесь от совершения обгонов, будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Автомобиль зимой. Советы по управлению от ГАИ.

Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните, тормозить на таких участках крайне опасно. Заранее снижайте скорость. И в этих местах будьте предельно внимательны и осторожны!

Что касается пешеходов, то им необходимо помнить, что ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта лучше подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса транспорта. При переходе проезжей части всегда убеждаться в безопасности перехода, ведь на скользкой дороге проще остановиться человеку, чем машине.

Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!

По информации ОГАИ Солигорского РОВД.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 декабря 2019 21:06 810 Автомобиль зимой. Советы по управлению от ГАИ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД запустила на зимние праздники 215 дополнительных поездов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика