Автомобиль зимой. Советы по управлению от ГАИ.

Первый снег приносит определенные трудности водителям. Особенно сложно начинающим, у которых практические навыки вождения автомобиля сводятся к минимуму, при этом добавляется плохая видимость и непредсказуемое поведение пешеходов на зимней дороге. Даже опытные водители первое время на зимней дороге, особенно за городом, чувствуют себя за рулем неуверенно.



Неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, и косвенной — в 70%, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения.



В связи с этим, хочется в очередной раз напомнить о некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при управлении транспортным средством в зимний период времени.



Прежде всего, обязательно позаботьтесь о зимней резине для своего автомобиля. Это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь. В условиях ограниченной видимости, руководствуясь установленными знаками, выбирайте безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения. Избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения. Откажитесь от совершения обгонов, будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

