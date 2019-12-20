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У Комаровского рынка появится своя служба доставки

21.12.2019 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайт, через который можно будет делать заказы, сейчас загружаются товары. Система должна начать работать через несколько дней. Что можно будет заказать и как все это будет функционировать?





Директор новой службы доставки Сергей говорит, что все продукты, которые они собираются доставлять, будут с Комаровского рынка. По его словам, на рынке разнообразная продукция.
 
- Здесь и фермерские есть - сыр, творог, гусь, утка, баранина, говядина, кролик, свинина, - поясняет собеседник, почему решил возить товары именно с рынка. - Мы выбрали лучших поставщиков различных товаров в разных категориях, с ними и будем сотрудничать.

 
То есть, нельзя будет заказать продукты у какого-то конкретного продавца, у которого покупатель привык их брать, если сам приходит на рынок, — пишет tut.by
 
- К примеру, мандарины будут сартавацца по странам, откуда привезены. В описании можно будет посмотреть, какие они на вкус: или сладкие, или с кислинкой, - говорит директор службы доставки.
 
- За качеством, весом и сроком годности продуктов будут следить специально обученные люди. Мы ручаемся, что покупателю в пакет не попадет что-то гнилое.
 
В каталоге доставки будет в основном то, что не купишь в ближайшем магазине.
 
- Конечно, будут и те продукты, что есть в магазине, но не в любом, - говорит Сергей.
 
Заказ можно сделать только на сумму от 60 рублей. Доставка бесплатная. Будет и экспресс-доставка в течение 2 часов. Но тут уже придется заплатить 12 рублей. Раскошелиться на доставку нужно будет и тем, кто живет в пределах 20 километров за МКАД. За каждый километр - 50 копеек.
 
 
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На сайт, через который можно будет делать заказы, сейчас загружаются товары. Система должна начать работать через несколько дней. Что можно будет заказать и как все...
 
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