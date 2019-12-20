Эксперт Дмитрий Иванович на своей странице в «Фейсбуке» показал, в чем лукавство такой оценки.





По данным Белстата, цена импортируемой нефти за 9 месяцев 2019 года сократилась на 4,6% и составила $367 за тонну.





В это же время цена на топливо АИ-92 на заправках «Белнефтехима» выросла с 1,19 (в феврале 2018-го) до 1,62 рубля, или на 36%.





Эксперт согласился с тем, что несколько процентов роста стоимости поставок нефти можно списать на курс рубля, но не в заявленном объеме.





Дмитрий Иванович предположил, что концерн «Белнефтехим» за точку отсчета взял декабрь 2018 года, поскольку тогда была зафиксирована МИНИМАЛЬНАЯ цена на нефть поставляемую из России — $277 за тонну. Всего пару месяцами ранее цена была $436 за тонну.





«Но если бы «Белнефтехим» показал октябрь к октябрю, то как бы он оправдывал рост цен на топливо?» — резюмировал эксперт.



