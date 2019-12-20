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Вакансия организатор Дедов Морозов интересует? Подборка необычных вакансий в Минске

21.12.2019 11:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IT-компания ищет переводчиков греческого и португальского, компания по разработке игр — писателя, а еще можно фотографировать рекламные щиты и организовывать выезды Дедов Морозов.

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие необычные вакансии сейчас есть в Минске и какую зарплату на них предлагают.

Организатор выездов Дедов Морозов

Вакансиями Деда Мороза или Снегурочки в это время года никого не удивить, а вот вакансией человека, который будет их организовывать, — вполне. Работа временная (что логично), но занятость все равно полная. Нужен опыт 1−3 года. Заплатить за это обещают от 800 до 1200 рублей на руки.

Переводчики редких языков

Одна и та же IT-компания ищет в Минске переводчиков довольно редких языков — греческого, азербайджанского, венгерского и португальского. Помимо знания собственно языка также требуется владение компьютером, грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность и стрессоустойчивость. График обещают нестандартный — сменный день/ночь. Переводчику греческого языка готовы платить от 1350 рублей на руки, остальным — от 1200 до 1350.

Фотограф щитов наружной рекламы

В описании сказано, что это «периодическая работа на один день». Нужно фотографировать рекламные щиты, перемещаясь пешком или на общественном транспорте, цифровой фотоаппарат нужен свой. Заплатить за такую работу готовы 40 рублей.

Специалист по игре в Minecraft

От такого специалиста ожидают, что он будет вести игру с детьми в режиме онлайн и помогать в картах и строительстве. Основные требования — опыт игры в Minecraft, хорошо поставленная речь и умение работать с детьми. Это работа предполагает полную занятость, а зарплату обещают стабильную, но сумма в вакансии не указана.

Писатель оригинальных художественных текстов

Такого специалиста ищет компания по созданию компьютерных игр. Ему предстоит разрабатывать концепции и сюжеты обновлений, ставить задачи художникам, уметь работать в стандартных программах, а также поддерживать целостность и развитие истории игрового мира. Кандидатам нужен опыт работы от двух лет, они должны понимать основные принципы геймдизайна и обладать художественным вкусом. Зарплату в вакансии не озвучивают, но обещают множество «плюшек» вроде медицинской страховки, корпоративных курсов и подарков ко дню рождения.

Костюмер-бутафор

В его обязанности будет входить сбор и разбор костюмов и реквизита, их подбор для текущих представлений, правильное хранение, мелкий ремонт и закупки. Нужен опыт работы, внимательность, умение вести отчетность и организовать логистику. Но платить обещают не очень много — 400 рублей в месяц.
 
Теги: Минск
 
 
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