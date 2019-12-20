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Что посмотреть с ребенком в новогодние праздники? Обзор минских премьер
Источник материала: Партизан
Какие премьеры и представления подготовили для детворы столичные театры и учреждения культуры
Дворец Республики
Представления уже начались и продлятся по 7 января.
В Большом зале покажут мюзикл «Волшебная профессия». Юные зрители узнают о детстве, учебе и карьере Деда Мороза, в роли которого заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивилов. Задействованы артисты Государственного академического ансамбля танца Беларуси, детских коллективов «Зубренок» и «Ровесник». В постановке много хореографических, музыкальных номеров, видеофрагментов. На сцене — красочные и масштабные декорации, дополненные мультимедийными экранами. Перед представлением ребят ждет встреча с Дедом Морозом и сказочными персонажами у елки в фойе. Благотворительный показ с участием Главы государства пройдет 27 декабря.
В Малом зале — интерактивная сказка «Новогоднее настроение». В ролях — ведущие артисты Театра-студии киноактера. После спектакля — дискотека с героями представления.
Белгосцирк
Новогодняя программа «В некотором царстве, в некотором государстве…» уже стартовала и продлится по 18 января. Зрители встретятся с амазонскими крокодилами, тропическими попугаями, очаровательными собачками, забавными обезьянками, гордыми верблюдами, летающими акробатами, смешными клоунами, ловкими жонглерами. Ждет и знакомство со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Благотворительное представление для детей столицы под патронажем Мингорисполкома — 26 декабря.
Минской городской дворец культуры
Представляет по 5 января творческий эксперимент «Новогодние приключения зубренка». Спектакль создан участниками образцовой театральной студии дворца.
По сюжету зубренок Жора ищет тропинку к домику Снегурочки, чтобы попросить у нее волшебную звездочку и организовать новогодний праздник в лесной школе. На пути его ждут приключения и встречи с различными героями. Хореографические номера исполняют участники детской студии.
Музыкальный театр
Подготовил две премьеры для детей. С 26 декабря — сказка «Новогодние приключения Емели». Композитор Гельсят Шайдулова, режиссер Анастасия Силаева и артисты театра превратили известную историю про Емелю и говорящую щуку в необычный квест. Емеля, чтобы жениться на дочери царя, должен раздобыть к Новому году волшебный камень — радомарин. Постановка рассчитана на зрителей 6+.
Самых маленьких ждут «Новогодние приключения домовенка Кузи». Это веселая и трогательная история с любимыми персонажами. В версии режиссера Валерии Чигилейчик действия происходят накануне Нового года. Много смешных ситуаций и хорошей музыки. Премьера 27 декабря.
Белорусский государственный молодежный театр
Режиссер Татьяна Аксёнкина представит интерпретацию сказки «Золушка» по пьесе Евгения Журавкина. Зрителей порадуют яркое музыкальное оформление, оригинальные костюмы и декорации, добрые, веселые песни и бальные танцы. Премьера 24 декабря. Также в праздничные дни покажут «Морозко» и «Старую волшебную сказку». Перед каждым спектаклем — представление у елки «Как не стать драконом». В программе — хороводы, песни, игры.
ТЮЗ
Удивит современной сказкой #Новогодние приключения в стиле Instagram. Оказывается, Баба-Яга подалась в блогеры и хочет прославиться. Удастся ли ей это сделать, с помощью каких средств она исполнит мечту, и расскажут зрителям. Режиссеры — студенты Белорусской государственной академии искусств и художественный руководитель театра Владимир Савицкий. Показы уже стартовали и продлятся по 3 января. После спектакля — игры и селфи с жителями сказочного леса, хороводный chill возле елки.
Молодежный театр эстрады
С 21 декабря начинаются показы детского мюзикла «Новогодняя СМСка». Это трогательная и смешная история о том, как одна девочка не верила в чудеса и волшебство и написала об этом Деду Морозу. Что из этого вышло и как важно верить в праздник, узнают зрители.
Также им предложат поучаствовать в квесте-шоу «В гостях у сказки», которое организуют с 24 декабря в административном комплексе на пр. Победителей, 14. Это новый формат праздничного представления с интерактивной программой. Дети отправятся в путешествие в «Смайлоленд», познакомятся со смешными персонажами и помогут им отпраздновать Новый год. Обе постановки созданы при участии детского шоу-театра.
ДК МАЗ
На его сцене представят три интересных театральных проекта. Спектакль «Щелкунчик» готовит Камерный драматический театр. Режиссер Наталия Башева сохранила классический сюжет сказки, поэтому Мари, Щелкунчик, солдатики и армия мышиного короля снова оживут в преддверии Нового года. Задействованы 20 профессиональных артистов и 120 учащихся театральных студий, лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей. Юные таланты получили возможность выступить в спектакле благодаря кастингу. Они 2 месяца учились у актеров, чтобы выйти с ними на одну сцену. Показы с 21 по 27 декабря.
В творческом тандеме взрослых и детей создан мюзикл «Динь-дон, я ваша мама!». В основе — знаменитая советская киносказка «Мама», где в главных ролях снялись Людмила Гурченко и Михаил Боярский. В белорусской постановке роль козы исполняет актриса Вероника Пляшкевич, волка — Сергей Чекерес. Вместе с ними выступят юные артисты театра эстрадной песни. Премьера 21 декабря.
Свой музыкальный спектакль «Новогодняя битва магов» представит и театр «Территория мюзикла». Эта история о том, как девочка Маша спасала Новый год, Деда Мороза и Снегурочку из магического плена. Зрителей ждут яркие персонажи, экшен, чудеса, современные ритмы и интерактив. Дети смогут участвовать в спектакле. Много хорошей музыки, песен и танцев гарантировано. Показы с 22 декабря.
Театр кукол
Представит премьеру «Дюймовочки». Режиссер и автор инсценировки Екатерина Ложкина-Белевич из Большого театра кукол Санкт-Петербурга вместе с художником-постановщиком Мариной Завьяловой покажут свою версию истории о крошечной девочке и поиске своего места в мире. Для постановки созданы оригинальные куклы и уникальный видеоряд. Музыка Леонида Павлёнка. Премьера 21 декабря.
В новогодние дни также покажут спектакли «Морозко», «Тутта Карлссон. Первая и единственная», «Белоснежка». Перед каждым — елочное представление.
Новый драматический театр города Минска
Порадует тремя детскими спектаклями. «Лекарство от жадности» — интерактивная музыкальная сказка, благодаря которой дети узнают, что скупость всегда влечет за собой злость, агрессию и разлад. «Заколдованная принцесса» — волшебная история о том, как любовь и доброта творят чудеса. «Принц и чудовище» — приключенческая сказка-шутка о непослушной девочке. Зрителей также ожидают игры, конкурсы и хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Белгосфилармония
Режиссер Татьяна Можар поставила сказку «Новогодние приключения игрушек». Это увлекательное путешествие в мир музыки, танцев и веселья. По сюжету известная певица Титина устраивает в своем доме новогодний бал для детей. Внезапно появляется маленькая мышка, которой жутко боится артистка. Получится ли у них подружиться? Роли исполняют солисты Белгосфилармонии и детские коллективы. Музыка композитора Владимира Савчика. После представления — игровая программа у елки с героями сказки. Показы с 24 декабря по 7 января.
Республиканский театр белорусской драматургии
Приглашает совершить «Навагоднюю вандроўку ў Парыж» с 21 декабря по 5 января. В пути ждет встреча с Золушкой, французским Дедом Морозом Пер-Ноэлем и их друзьями. Праздничные песни, танцы, игры на импровизированном парижском бульваре не оставят равнодушными. Перед спектаклем — игры, конкурсы, пляски.
Драматический театр Белорусской армии
Представляет с 25 по 29 декабря сказку «Новогодние шалости Бабайки». Это современная история о непослушных брате и сестре, которые в канун Нового года разозлились на родителей и пожелали остаться на праздник одни. Их желание исполнилось, но веселее и легче ребятам не стало. Они отправляются на поиски Деда Мороза, чтобы отменить ошибочное желание.
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Какие премьеры и представления подготовили для детворы столичные театры и учреждения культуры
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