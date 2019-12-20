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БЖД назначила более 200 дополнительных поездов на Рождество и Новый Год

21.12.2019 12:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД назначила более 200 дополнительных поездов на Рождество и Новый Год
Фото из открытых источников

С 21 декабря 2019 года по 9 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила 215 дополнительных поездов. Среди них 126 поездов в межрегиональном сообщении и 89 – в международном. Наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.

БЖД назначила более 200 дополнительных поездов на Рождество и Новый Год 13 декабря начнет курсировать поезд из Минска к Деду Морозу

По информации пресс-службы БЖД, в межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск–Гомель–Минск, Минск–Брест–Минск, Минск–Пинск–Минск, Минск–Калинковичи–Гомель, Минск–Полоцк–Минск, Мозырь (ст.Козенки)–Минск–Мозырь (ст.Козенки), Могилев–Гомель–Могилев, Могилев–Витебск–Могилев, Брест–Витебск–Брест, Могилев–Брест–Могилев.

В международном сообщении во взаимодействии с железнодорожными администрациями России, Украины и Литвы Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда по наиболее популярным у пассажиров маршрутам: Минск–Москва–Минск, Гродно–Минск–Санкт-Петербург, Москва–Брест–Москва, Москва–Калининград–Москва, Санкт-Петербург–Брянск, Санкт-Петербург–Смоленск–Санкт-Петербург, Калининград–Москва–Калининград, Могилев–Львов–Могилев, Минск–Вильнюс–Минск, Киев–Рига–Киев.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на официальном сайте БЖД, в кассах, а также по телефону Контакт-центра 105.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.
 
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