Власти РФ развивают новый центр пророссийской пропаганды: в Белгороде основали институт “приграничной дружбы”

mspring.online . Неделю назад в российском Белгороде собрались эксперты-интеграторы со всего СНГ. Сейчас стали известны некоторые подробности мероприятия, пишет





В этом городе, расположенном на границе с Украиной (до Харькова всего 79 км), прошел Международный интеграционный форум «Приграничье-2019».





Более 60 экспертов приехали из Беларуси, Украины, Казахстана, Армении и Молдовы, чтобы во время пленарных заседаний рассказать о перспективах развития приграничного сотрудничества этих стран с Россией.





Никакой подробной информации по повестке дня не предоставляется. Но известно, что форум уже несколько лет подряд готовится «Институтом приграничного сотрудничества и интеграции», поддержку которому оказывает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.





«Институт приграничного сотрудничества и интеграции» в виде автономной некоммерческой организации был создан в 2014 году. Площадку ему обеспечил Белгородский государственный университет. Как пишут сами учредители, создание «Института» понадобилось из-за «изменения социально-политической ситуации и новых вызовов в той области, … для развития народной дипломатии«.





Напомним «новые вызовы» 2014 года — в ночь на 22 февраля бывший президент Украины Виктор Янукович через Харьков бежал сначала в Донецк, а дальше — в Севастополь. В марте того года Россией был аннексирован Крым, а еще через месяц в Донбассе началась война после объявления ЛНР (Белгородская область граничит с Луганской) и ДНР. На этом фоне и создавался «Институт приграничного сотрудничества и интеграции«.





Официальные цели и задачи «Института» достаточно стандартные для такого учреждения: сбор информации о пограничной территории под видом социально-экономических исследований; разработка и реализация интеграционных проектов; экономическое вовлечение слабых районов и «народная дипломатия», как «мягкая сила».













Руководит «Институтом» доцент кафедры социальных технологий Белгородского университета Виктор Соприко. Он кандидат социологических наук. А вот в подчиненные он набрал себе своих же студентов, которые не скрывают амбиций. Например, менеджер проектов Александр Пастюк профессионально занимается продвижением «мягкой силы» России и самоидентификацией жителей приграничных территорий.









Но вернемся к мероприятиям Форума. Известно, что Виктор Соприко предложил к реализации новый проект — «Межрегиональную сеть школ публичного управления Евразийского экономического союза«. А дальше пошли доклады, посвященные украинско-российским и казахстанско-российским отношениям.





Примечательно, что от Молдовы участие принимал представитель муниципии Камрата — столицы территориальной автономии Гагаузии, с которой политические проблемы у официального Кишинева только увеличиваются.





Как раз в 2014 году власти Гагаузии провели референдум, на котором 98% избирателей поддержали интеграцию в Таможенный союз ЕврАзЭС и высказались за «отложенный статус автономии», который дает право выйти из состава Молдовы в случае потери ею независимости. Власти Молдовы объявили проведение референдума незаконным.





Что касается Беларуси, то официально на сайте «Института» указано, что его стратегическими партнерами являются Академия управления при Президенте Республики Беларусь и информационно-просветительское учреждение «Актуальная концепция», которой руководит политолог Александр Шпаковский. Среди партнеров указана и смоленская Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив», которая постоянно занимается продвижением интересов России в Витебске и Могилеве.





Официально белорусский доклад читал в качестве эксперта общественного объединения «Белая Русь» Алексей Авдонин. В Беларуси он известен, как экономический обозреватель, сотрудничающий с российским информагентством «Sputnik». На форуме он рассказывал о проблемах безопасности пограничья «в условиях нарастания военно-политического противоборства«.





Также от белорусской стороны об опыте в подготовке специалистов в области госуправления рассказывали доценты кафедры социально-гуманитарных дисциплин Академии управления при президенте Анастасия Миксюк и Светлана Шабуневич. Об этом даже сообщил официальный сайт Академии управления, но без привязки к остальным мероприятиям – они выступили на круглый столе «Процессы публичного управления в ЕАЭС: от теории к практике».









Российскими организаторами были анонсированы планы на ближайшее время. Уже в апреле в Минске планируется провести Школу международной интеграции и международного сотрудничества. Также к реализации в Беларуси предлагаются образовательно-культурный форум «Единство» и Школа управленцев СНГ-2050.





Мероприятия белгородского Форума прошли при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов (проект №19-2-002144). А среди постоянных спонсоров «Института» значится «Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова«.





В феврале 2015 года Служба безопасности Украины обвинила киевский филиал фонда Горчакова в антигосударственной пропаганде и закрыла его — под маркой «информационного центра» при одном из университетов велась открытая антиукраинская пропаганда.





Проверка СБУ тогда показала, что представители «информцентра» осуществляли отбор лучших украинских студентов и финансировали их выезд в Россию для участия в семинарах и форумах. Ровно то же самое от 2016 года делает с белорусскими студентами смоленское Агентство интеграционных инициатив, а теперь к нему присоединился и Белгородский «Институт приграничного сотрудничества и интеграции».



