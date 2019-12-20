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В Беларуси изъяли самую крупную партию героина в истории: наркотики поступали из Афганистана

21.12.2019 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси изъяли самую крупную партию героина в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики из Афганистана шли в страны Евросоюза. В МВД пока не уточняют подробности громкого дела.

В ведомстве пообещали провести специальный брифинг 23 декабря. Известно лишь, что территория нашей страны использовалась как перевалочный пункт. Задерживали участников организованной группы в Минске. В тайнике арендуемого иностранцами складского помещения оперативники и обнаружили самую крупную в истории нашей страны партию героина.

В Беларуси изъяли самую крупную партию героина в истории: наркотики поступали из Афганистана

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси изъяли самую крупную партию героина в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики из Афганистана шли в страны...
 
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