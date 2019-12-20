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В Беларуси изъяли самую крупную партию героина за всю историю страны

21.12.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси изъяли самую крупную партию героина за всю историю страны
Фото из открытых источников

Белорусские оперативники изъяли самую крупную партию героина за всю историю нашей страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА в своем Telegram-канале.

В Беларуси изъяли самую крупную партию героина за всю историю страны В Беларуси рассматривают идею давать «второй шанс» осужденным за наркотики

Сообщается, что организованная группа занималась поставками героина из Афганистана в страны Евросоюза. Территория нашей страны использовалась в качестве «перевалочного пункта». Тайник был организован в складском помещении в Минске.

О том, сколько конкретно героина было изъято, пока не упоминается. Подробности громкого задержания специалисты обещают озвучить 23 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Тайник был найден в складском помещении в Минске.
 
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