В Беларуси изъяли самую крупную партию героина за всю историю страны

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские оперативники изъяли самую крупную партию героина за всю историю нашей страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА в своем Telegram-канале.

Сообщается, что организованная группа занималась поставками героина из Афганистана в страны Евросоюза. Территория нашей страны использовалась в качестве «перевалочного пункта». Тайник был организован в складском помещении в Минске.

О том, сколько конкретно героина было изъято, пока не упоминается. Подробности громкого задержания специалисты обещают озвучить 23 декабря.