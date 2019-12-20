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В Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки
Источник материала: Партизан
Гранату зафиксировали и вызвали саперов
К счастью, граната оказалась безопасным муляжом из игры в страйкбол. Видео: УВД Миноблисполкома.
ЧП произо шло в райцентре на Минщине в пятницу, 20 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Днем, пишет
– Горожанин просил помощи у правоохранителей. По его словам, он хотел разыграть приятеля: взял гранату, вытащил чеку, но потом потерял ее и дальше не знал, что со всем этим делать, – сказали в пресс-службе.
Правоохранители в отличие от 45-летнего борисовчанина не растерялись. Милиционеры зафиксировали чеку, положили гранату на землю, накрыли каской, обложили бронежилетами и позвонили специалистам. Место происшествия было оцеплено.
Прибывшие сотрудники саперно-пиротехнической группы сразу определили, что граната не является боеприпасом. Мужчина принес муляж из «страйкбола», не представляющий реальной опасности. Фигурант задержан на время разбирательства.
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Гранату зафиксировали и вызвали саперов
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