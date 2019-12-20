Вудкрофт прокомментировал девятое поражение «Динамо» подряд

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:5), которое стало для команды девятым подряд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Думаю, мы хорошо провели первый период, особенно, учитывая долгий перелет. Единственное, не смогли справиться с большинством соперника.

Во втором периоде, к сожалению, начали допускать ошибки, что недопустимо в игре против команды, которая быстро переходит из обороны в атаку.

В заключительной трети показали хороший хоккей, но уже было поздно отыгрываться. Если мы хотим добиваться результата, то нужно играть все 60 минут», — сказал Вудкрофт.