 Что дал Бресту статус культурной столицы, рассказал Вадим Кравчук

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый зампредседателя горисполкома дал интервью Брестскому вестнику.

— Вадим Васильевич, Брест отпраздновал 1000-летие, носил статус культурной столицы СНГ, и вообще 2019-й был более чем насыщен культурными событиями. Каковы общие впечатления от этого года?





— Это был ошеломляющий по напряжению и красоте год. Около ста музыкальных, образовательных и театральных программ с участием творческих коллективов из разных стран СНГ принял на своих площадках город.

Многие из мероприятий прошли впервые: фестиваль хоров мальчиков «Берестейские ассамблеи», хореографический фестиваль «Танцевальная радуга», Международный конкурс детского экслибриса, Международный парад оркестров «Марш тысячелетия», детский фестиваль театров и книг «Книжный шкап», конференция библиотекарей государств-участников СНГ. Это то, что останется с нами навсегда.

— Какие мысли и ощущения вызвала новость, что Брест признан культурной столицей Содружества?

— Для нас было очень почетно, что в год своего 1000-летия город получил это звание. Он стал 15-м с момента присвоения этого статуса. С одной стороны, такой опыт уже был: в 2015-м Брест признали культурной столицей Беларуси. С другой стороны, мы осознавали, что данный статус — большая ответственность.

В связи с этим разработали программу, которая предусматривала творческие проекты с участием представителей стран СНГ. Она содержала крупные международные мероприятия, что помогло расширить культурный обмен, сохранить историко-культурное наследие, развить туризм.

Это и возможность показать свою культуру — города, Брестской области, Беларуси. Нам, брестчанам, повезло, что целый год мы могли наслаждаться многообразием искусства 11 стран.

— Это ожидали или нет?

— Можно пошутить: мы к этому шли 1000 лет. С другой стороны, это просто должно было случиться, как раз к нашему 1000-летию.

Мы серьезно начали готовиться к празднику за три года до этого, после принятия Президентом решения о подготовке к юбилею города. Создали десятки крупных объектов. Наверняка это повлияло на решение, что культурной столицей будет Брест.

— Что этот статус подарил городу с культурной и, главное, экономической точек зрения?





— С культурной точки зрения этот год задал планку, ниже которой нам нельзя опускаться. Мы показали другим, да и себе, насколько качественно нужно проводить культурные мероприятия. Был показан настоящий артистизм, и это намного выше простой художественной самодеятельности, которую мы тоже уважаем.

Если говорить об экономике, резко выросла узнаваемость Бреста. Тысячи людей впервые посетили наш город, быть может, многие даже и не планировали сюда приезжать. Как говорит глава города Александр Рогачук , мы продюсируем город. Ведь не секрет, что те, кто выбирают, куда вложить свои инвестиции, сначала изучают, что город может дать в обмен на вложенные деньги. Характерный пример — строительство «Хилтона».





Высокая заполняемость гостиниц и отелей, рост розничного товарооборота и количества туристов — это всё последствия шквала культурных событий.

— Много гостей из самых разных стран посетило город в этот период. Можно проанализировать, как к областному центру относятся в странах СНГ сегодня?

— Об этом можно судить по высоким оценкам с начала этого знаменательного года. Вспомните яркую церемонию открытия в спорткомплексе «Виктория», это была настоящая феерия красоты.

Оценки прозвучали на уровне министров культуры, Брест прозвучал на всю Беларусь.

— Давайте вспомним самые значимые и перспективные договоренности, которые достигнуты за год с партнерами из СНГ. Ведь статус, который город носил, подарил не только культурные, но и деловые контакты.

— Глава города Александр Рогачук ставит задачу, чтобы работа всех служб была направлена на повышение инвестиционной привлекательности города. В числе стратегических приоритетов его развития создание максимально благоприятного климата и комфортных условий для ведения бизнеса, повышения предпринимательской активности, масштабного привлечения инвестиций, а также консолидация совместных усилий органов власти и представителей деловых кругов по устойчивому развитию Бреста.

Принимают меры по развитию предпринимательской среды в городе. Это расширение первой в республике свободной экономической зоны, развитие безвизового порядка въезда, консультативно-финансовая поддержка субъектов, реализация пилотного проекта «Симбио-Сити», а также другие инновационные и инфраструктурные проекты.

Для популяризации и стимулирования взаимодействия между городами-побратимами в преддверии празднования 1000-летия города в этом зале прошел уже второй Экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста, форум такого формата в Беларуси проводится впервые. Полученный синергетический эффект от мероприятия развеял все сомнения в необходимости такой традиции.

— Какое культурное событие особенно впечатлило лично Вас в рамках акции «Брест — культурная столица СНГ»? Какое мероприятие оставило самый большой след?





— Для меня самыми яркими были открытие в «Виктории» и то, что происходило на Гребном канале. И не только по красоте, но и по большой работе, которая часто оставалась вне поля зрения горожан. Это прием множества делегаций из-за рубежа, обеспечение организационного порядка и безопасности. Поверьте, это просто так не дается.

— Брест можно называть культурной столицей Беларуси, учитывая то количество культурных фестивалей и форумов, которые проходят у нас. Только за этот год город принял около ста музыкальных, образовательных и театральных программ с участием творческих коллективов из разных стран СНГ. Смеем надеяться, что многие из них прошли в первый, но далеко не в последний раз. Есть у нас такие основания?

— У нас уже сложилась серия «фирменных» для Бреста фестивалей, начиная с «Январских вечеров». Но совершенно новым для города был «Парад оркестров», он понравился многим. Театральный фестиваль — к тому же новый театр кукол — позволяет реализовывать новые по форме проекты.

— Основные события года 1000-летия отгремели. Означает ли это, что впереди нас ждет некий спад и мероприятий будет проходить меньше? Что ожидает Брест в культурной сфере в следующем году?

— Думаю, наша культура останется под таким сильным впечатлением от прошедшего года, что ниже опустить планку они уже не смогут, а конкурс-фестиваль «Миллениум» станет ежегодным. В середине ма