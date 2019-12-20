В Столинском районе при пожаре в огне погиб хозяин дома

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 20.12.2019 по 06-00 21.12.2019 на территории Брестской области произошло 3 пожара (в Барановичском, Лунинецком и Столинском районах). На пожаре погиб 1 человек, повреждено 2 строения.





20.12.2019 г., 04-43. В г. Барановичи на б-ре Хейнола произошел пожар в блочном трехэтажном здании кафе, принадлежащем гр-ну 1984 г.р. Огнем повреждена электрическая плита, внутренняя отделка помещения кухни на площади 5 кв.м. Причина пожара устанавливается.

20.12.2019 г., 20-37. В аг. Любань Лунинецкого района на ул. Садовой произошел пожар в кирпичном жилом доме, принадлежащем гр-ке 1970 г.р. Огнем повреждено перекрытие на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

20.12.2019 г., 21-49. В аг. Велемичи Столинского района на ул. Красноармейской произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ну 1962 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.