В Пинске протестовали против интеграции под народные песни

Источник материала: Виртуальный Брест

Музыкальное сопровождение обеспечивали коллективы ГДК





20 декабря в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина протестовать против интеграции Беларуси и России.

На мероприятие пришло с десяток человек, они развернули 2 плаката. В это же время в пяти метрах от протестующих местные власти организовали концерт -коллективы Городского дома культуры исполняли народные песни.

Протестующие были незаметны в темноте, но громкая музыка концерта привлекала пешеходов, которые заодно подходили к месту проведения акции и фотографировались на фоне её участников. К участникам протеста подошли два сотрудника милиции и попросили разойтись, но их не послушали.













Далее мероприятие контролировали правоохранители в штатском.



