|
В Пинске протестовали против интеграции под народные песни
21.12.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Музыкальное сопровождение обеспечивали коллективы ГДК
20 декабря в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина протестовать против интеграции Беларуси и России.
На мероприятие пришло с десяток человек, они развернули 2 плаката. В это же время в пяти метрах от протестующих местные власти организовали концерт -коллективы Городского дома культуры исполняли народные песни.
Протестующие были незаметны в темноте, но громкая музыка концерта привлекала пешеходов, которые заодно подходили к месту проведения акции и фотографировались на фоне её участников. К участникам протеста подошли два сотрудника милиции и попросили разойтись, но их не послушали.
Далее мероприятие контролировали правоохранители в штатском.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальное сопровождение обеспечивали коллективы ГДК 20 декабря в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)