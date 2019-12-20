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В Пинске протестовали против интеграции под народные песни

21.12.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Музыкальное сопровождение обеспечивали коллективы ГДК

В Пинске протестовали против интеграции под народные песни

20 декабря в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина протестовать против интеграции Беларуси и России.

На мероприятие пришло с десяток человек, они развернули 2 плаката. В это же время в пяти метрах от протестующих местные власти организовали концерт -коллективы Городского дома культуры исполняли народные песни.

Протестующие были незаметны в темноте, но громкая музыка концерта привлекала пешеходов, которые заодно подходили к месту проведения акции и фотографировались на фоне её участников. К участникам протеста подошли два сотрудника милиции и попросили разойтись, но их не послушали.

В Пинске протестовали против интеграции под народные песни

В Пинске протестовали против интеграции под народные песни

В Пинске протестовали против интеграции под народные песни

Далее мероприятие контролировали правоохранители в штатском.

В Пинске протестовали против интеграции под народные песни

 
 
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  Музыкальное сопровождение обеспечивали коллективы ГДК 20 декабря в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина...
 
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