|
В Киеве запретили фейерверки и салюты до прекращения вооружённого конфликта на востоке Украины
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Киеве запретили использование фейерверков, салютов и других развлекательных зрелищ с использованием пиротехнических изделий до завершения вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Городские власти пересмотрели и правила организации массовых мероприятий. Заявку организаторы должны подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. За 45 дней – если требуется перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта.
Полностью запрещено проведение мероприятий развлекательного характера на аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. В Киеве запретили использование фейерверков, салютов и других развлекательных зрелищ с использованием пиротехнических изделий до завершения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)