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«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

21.12.2019 13:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Девять новогодних поездов в Поместье Деда Мороза запускает Белорусская железная дорога в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По праздничному маршруту «Минск-Брест» они будут курсировать до и после Нового года. Специальный экспресс состоит только из купейных вагонов и движется без пересадок всю ночь. Поезд отправляется из Минска в пятницу вечером, а уже в субботу утром прибывает в Брест.

Сколько стоит добраться в Беловежскую пущу из Минска на новогоднем экспрессе?

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

Пассажиров необычного новогоднего железнодорожного круиза ждет насыщенная программа. В Бресте они пересядут на автобус и отправятся в Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, музей природы.

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

Мы путешествуем в количестве 43 человек. Все мамы, папы, с детками, с семьями. Хотим сделать праздник и себе, и нашим деткам.

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

Алла Сафонова, начальник туристического центра Минского отделения Белорусской железной дороги:
Этот проект существует 8 лет. С каждым годом он набирает обороты. Желающих ехать все больше. И если мы начинали этот проект с одного вагона, который был беспересадочным, то в этом году у нас 9 новогодних поездов.

В прошлом году мы перевезли где-то 1800 человек, в этом году планируется 2400 туристов.

А на обратном пути детей и взрослых ждет сюрприз – яркая анимационная программа с Дедом Морозом и символом 2020 года – мышкой.

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

Люди в материале: Алла Сафонова, Надежда Живневская
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Девять новогодних поездов в Поместье Деда Мороза запускает Белорусская железная дорога в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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