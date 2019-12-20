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В Полоцком районе столкнулись грузовик и трактор. Есть пострадавший
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 20 декабря около 7 часов утра на дороге Полоцк — Оболь вблизи деревни Шатилово,
24-летний водитель грузовика Mercedes-Benz врезался в попутный трактор МТЗ под управлением 64-летнего мужчины.
Механизатора с травмами отвезли в больницу.
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Авария произошла 20 декабря около 7 часов утра на дороге Полоцк - Оболь вблизи деревни Шатилово.
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