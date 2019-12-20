Возвращение через 55 лет. Похищенного новорожденного в 1964 году нашли в наши дни

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Родители похищенного младенца воспитали и вырастили другого ребенка





Громкое похищение произошло в одной из больниц Чикаго в 1964 году. Пол, младенец, которому исполнился один день, сын Честера и Доры Фрончак был похищен прямо из палаты матери. Его унесла женщина в костюме медсестры, сказавшая, что несет его к врачу. Но она пропала бесследно вместе с ребенком. Об этом пишет Daily Mail.





focus.ua Два года спустя спецагенты ФБР нашли двухлетнего мальчика в торговом центре в Нью-Джерси. Они решили, что это и есть пропавший младенец Пол и вернули его семье Фрончак. Подтвердить его родство было невозможно в то время, потому как анализ ДНК был изобретен только в 1984 года британским генетиком Алеком Джеффрисом, пишет









Ребенок, найденный в Нью-Джерси/Фото из архивов семьи





Ребенок вырос, в десять лет узнал историю своего похищения и уже взрослый Пол Фрончак сделал анализ ДНК в 2012 году. И оказалось, что никакого отношения не имеет к Доре и Честеру, что его воспитали. Дело о пропавшем младенце получило развитие.









Пол Фрончак/Скриншот





Журналисты-расследователи из WGN отправились на поиски настоящего Пола. И нашли его в небольшом городке в штате Мичиган, где он проживал под другим именем.





55 лет спустя пропавший младенец Пол Фрончак был найден. Сейчас его имя, под которым он жил до этого времени не называют, потому как он является жертвой преступления. С мужчиной связалось ФБР. По последним данным он все еще в расстроенных чувствах и не знает, согласится ли встретиться со своей матерью Дорой. Его отец Честер скончался несколько лет назад.





А выросший мальчик из Нью-Джерси выяснил свое настоящее имя: Джек Розенталь. Выяснил и что у него была сестра-близнец Джилл, которая бесследно исчезла. Двоюродный брат, с которым удалось связаться, рассказал "Полу-Джеку", что его мать была алкоголичкой, а отцом – ветеран, страдающий от посттравматического синдрома. Оба они скончались на момент второго этапа расследования. И выяснить, как двухлетний ребенок оказался в торговом центре, уже не удастся.





"Пол-Джек" узнал, что их с сестрой запирали в клетке, где они могли плакать несколько часов. И подозревает, что с Джилл случилось что-то "трагическое", после чего родители и бросили его в магазине.





Также стало известно, кто, возможно, мог украсть настоящего Пола из больницы. С прессой и ФБР связался некий 64-летний Джонни Харбо из Чикаго и рассказал, что похитить младенца могла его мать – Линда Тэйлор. Она была известной мошенницей. Ее даже упоминал в своей речи Рональд Рейган. Ее обвиняли в совершении бесчисленных преступлений против системы соцобеспечения. Тэйлор использовала более 10 псевдонимов и 50 фальшивых адресов. Ее также обвиняли в воровстве, двоемужестве и даже подозревали в убийстве. Тэйлор даже называли "хамелеоном" за умение мастерски менять внешность. И, что важно, она часто переодевалась в медсестру, когда занималась финансовыми махинациями. Но в 1977 году смогли доказать только мошенничество, и она отсидела шесть лет. Один из мужей Тэйлор вспоминал, что она появлялась с новорожденным мальчиком. Это подтверждал и ее сын. Но однажды он вернулся домой из школы, а младенца уже не было и о нем больше не говорили.









Возможно это и был пропавший Пол Фрончак, и мошенница передала его одному из своих бойфрендов из Теннесси. Спросить ее не получится – она скончалась 12 лет назад.





Пока неизвестно, как будут дальше разворачиваться события, но дело 1964 года о похищении младенца Пола снова открыто.



