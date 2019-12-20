РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки

Источник материала: Газета Авангард

РОЧС вместе с Дедом Морозом в рамках акций «Безопасный Новый год!» и «Наши дети» посетили многодетную семью Логис из д.Струки.

Была проведена не только содержательная и познавательная беседа по правилам безопасного поведения в зимний период, установки дома новогодней елки, об опасностях пиротехнических изделий. Ребята с большим удовольствием приняли участие в конкурсах «Сложи пазл» с персонажами мультфильма «Волшебная книга», «Ох, уж эти художники!», «Елочные кричалки», «Безопасная ёлочка» и викторинах по основам безопасности жизнедеятельности во время новогодних праздников.

В завершение дети получили сладкие подарки от Буда-Кошелевского РОЧС, обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

















Галина ГОРБАЧ

Фото РОЧС