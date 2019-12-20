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РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки

21.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

РОЧС вместе с Дедом Морозом в рамках акций «Безопасный Новый год!» и «Наши дети» посетили многодетную семью Логис из д.Струки.

Была проведена не только содержательная и познавательная беседа по правилам безопасного поведения в зимний период, установки дома новогодней елки, об опасностях пиротехнических изделий. Ребята с большим удовольствием приняли участие в  конкурсах  «Сложи пазл»  с персонажами мультфильма «Волшебная книга», «Ох, уж эти художники!», «Елочные кричалки», «Безопасная ёлочка» и викторинах по основам безопасности жизнедеятельности во время новогодних праздников.

В завершение дети получили сладкие подарки от Буда-Кошелевского РОЧС, обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки
РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки
РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки
РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки
РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки
РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки
РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки

Галина ГОРБАЧ

Фото РОЧС

 

 

 

 
 
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РОЧС вместе с Дедом Морозом в рамках акций «Безопасный Новый год!» и «Наши дети» посетили многодетную семью Логис из д.Струки. Была проведена не...
 
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