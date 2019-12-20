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Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окунуться в волшебную атмосферу праздника мальчикам и девочкам в Радошковичской школе-интернате для детей-сирот помогли шефы.
Министр внутренних дел Юрий Караев и сотрудники ведомства привезли сладкие подарки, новую мебель и спортивный инвентарь. А дети подготовили для гостей музыкальное представление.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Я могу себе представить, что для них Новый год, все эти сказки, розыгрыши, а главное подарки. В такие дни оставить детей без внимания это, конечно же, грех.
Каждый визит милиционеров в этой школе-интернате становится праздником. И дело не только в подарках. Самое главное – это хорошее настроение, теплые пожелания и искреннее желание сделать жизнь детей ярче и интереснее.
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Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окунуться в волшебную атмосферу...
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