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В районе по 22 декабря проводится мероприятие «Уступи дорогу пешеходу»

21.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе по 22 декабря проводится мероприятие «Уступи дорогу пешеходу»

Направлено оно на профилактику ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Многие водители нарушение правил проезда пешеходных переходов считают мелким и относятся к нему с пренебрежением. Потому привлечение к административной ответственности за такое нарушение, по словам сотрудников Госавтоинспекции, вызывает у них недоумение.

На нерегулируемых пешеходных переходах водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. А если перед переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, могут продолжать движение, убедившись, что перед этим транспортным средством нет пешеходов.

Стоит напомнить: пешеходный переход – для пешеходов. Это единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

 
 
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Направлено оно на профилактику ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Многие водители...
 
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