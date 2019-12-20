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Мужчина вломился в дом к пенсионерке. 82-летняя бабушка оказалась бодибилдером
Источник материала: СТВ
Мужчина вломился в дом к 82-летней бабушке, К его сожалению, жильцом оказалась женщина, которая до сих пор занимается пауэрлифтингом.
Как
Вилли заподозрила неладное и позвонила правоохранителям, а не медикам. Услышавший это незнакомец вышел из себя и выбил дверь. Однако нападавший понятия не имел, что вскоре ему действительно потребуется помощь врачей.
Сначала Мёрфи испугалась. Она подумала о своём возрасте, о том, что темно и в доме больше никого нет. Но пенсионерка смогла совладать с собой, подкралась к незваному гостю и ударила его столом. Предмет мебели сломался.
После этого Вилли облила мужчину шампунем, а затем принялась колотить метлой. Когда полицейские прибыли, нападавшему уже действительно требовалась врачебная помощь, поэтому он был госпитализирован.
Фото: twitter.com/RochesterNYPD
Впечатлённые правоохранители наградили бабушку аплодисментами и
Несколько месяцев назад мы рассказывали о девочке, которая вступилась за маму и помешала мужчине угнать мопед.
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Мужчина вломился в дом к 82-летней бабушке, К его сожалению, жильцом оказалась женщина, которая до сих пор занимается пауэрлифтингом. Как сообщает 13 WHAM ABC,...
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