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Драка белорусских добровольцев с полицией: что это было

21.12.2019 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 декабря в Киеве были задержаны трое граждан Беларуси, бойцов добровольческих батальонов, за участие в массовой драке с полицией. «Белорусский Партизан» выяснил обстоятельства инцидента.

Драка белорусских добровольцев с полицией: что это было
Фото из открытых источников
Киевская полиция в своём пресс-релизе  сообщила об инциденте, как о бытовом хулиганстве. 

Участники инцидента на правах анонимности рассказали «Белорусскому Партизану», что молодые люди, в том числе трое впоследствии задержанных граждан Беларуси, направлялись в Киевский апелляционный суд, где должно было состояться заседание по рассмотрению апелляции подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Направлялись для того, чтобы поддержать подозреваемую, детского кардиохирурга и волонтёра, которую многие в Украине считают непричастной к совершению преступления.  

Напомним, что 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета. 13 декабря Печерский суд проводил заседание по избранию меры пресечения подозреваемым Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Подозреваемую Кузьменко суд постановил на два месяца взять под стражу. Однако сторона её защиты обжаловала решение суда.

20 декабря на рассмотрение апелляции не явились прокуроры. Кузьменко заявила, что не покинет зал заседаний, пока не пройдёт рассмотрение. Адвокат подозреваемой Владислав Добош также заявил, что не собирается покидать здание суда, пока не пройдёт рассмотрение апелляции на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Товарищи Кузьменко, которые пришли её поддержать, сообщили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать её  вывести. В итоге полиция взяла штурмом зал заседаний, чтобы вывести Кузьменко и вернуть её в СИЗО. 

К большой группе молодых людей, направлявшихся в суд, подошли сотрудники патрульной полиции. Между ними возникла словесная перепалка. Патрульные вызвали подмогу. Конфликт закончился массовой дракой. 

ВИДЕО:


Граждане Беларуси Ян Мельников, Михаил Гулякевич и боец с позывным «Вилли», чью фамилию попросили не раскрывать товарищи, в настоящее время являются активистами Национального корпуса (также употребляют термин «Нацкорпус») — украинской  националистической партии, основой которой стали активисты общественной организации Гражданский Корпус «Азов», бывшие военнослужащие полка «Азов». 

Пикантность ситуации состоит в том, что «Нацкорпус», как политическое приложение к полку «Азов», связывают с именем министра внутренних дел Арсена Авакова. Который отстаивает правоту правоохранительных органов в широко критикуемом аресте подозреваемых по делу Павла Шеремета. А также с именем Сергея Коротких, чьё имя нередко мелькает в связи с убийством в качестве возможного подозреваемого. 

В настоящий момент все трое граждан Беларуси отпущены на свободу. «Аваков своих не бросает», — как сказал источник, знакомый с ситуацией.  
 
 
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20 декабря в Киеве были задержаны трое граждан Беларуси, бойцов добровольческих батальонов, за участие в массовой драке с полицией. «Белорусский Партизан» выяснил...
 
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