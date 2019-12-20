Эстафета передана! Лида – культурная столица Беларуси в наступающем 2020 году

Источник материала: Вороновская газета





Вчера делегацию Лидского района радушно принял Пинск. Самое ожидаемое событие последних дней уходящего года произошло в городском Доме культуры. Лида получила почетный статус культурной столицы страны.

Для участия в торжественной церемонии приехали председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, председатель районного Совета депутатов Инесса Белуш, заместитель председателя райисполкома Виктор Пранюк, представители культуры и, конечно же, наши выдающиеся артисты. Члены лидской делегации не скрывали эмоций: носить данное звание для нашего города почетно, но в то же время очень ответственно.

– Безусловно, наш город заслуживает статуса культурной столицы: казалось бы, еще не так давно Лида была признана победителем республиканского конкурса « Город культуры в Год культуры» в номинации «Лучший город районного подчинения», – не скрывая гордости, заметила начальник отдела культуры райисполкома Наталья Левшунова. – Ежегодно в районе проводится много брендовых мероприятий, слава о которых эхом отдается далеко за пределами района. Летом город живет огромным количеством творческих конкурсов, фестивалей и мероприятий – это культурно-туристический проект «Замкавы гасцінец», традиционный рыцарский турнир «Меч Лидского замка», День города, фестиваль хмеля, солода и воды «Lidbeer» и многие другие. Мы гордимся нашими учреждениями культуры, музыкальной школой и музыкальным колледжем – кузницами талантов. И, кончено, привлекаем туристов жемчужиной средневековой архитектуры – замком Гедимина. А недавно у каменных стен установлен памятник основателю городу – Великому князю Гедимину. Как говорил Альберт Эйнштейн: «Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Останавливаться на достигнутом мы не собираемся, а уверенно смотрим в ближайшее культурное будущее: в рамках проведения республиканской акции «Культурная столица года» продумана насыщенная программа мероприятий на целый год. Каждое станет сюрпризом для жителей и гостей города.







Лидчане с удовольствием окунулись в мир культурной столицы 2019 года. Город самых голосистых на Полесье людей за четыре времени года буквально вместил в себя целую эпоху открытий, зажег звезды новых талантов. Здесь было проведено 690 мероприятий. Доказательством того, что Пинск с честью нес этот высокий статус, послужила презентация реализованных в течение года проектов. В каждом – своя изюминка, неповторимый колорит. В то же время это уникальное наглядное пособие для наших земляков: успех – это не только объекты богатого культурного наследия, но и мероприятия, которые вдохновляют.

Праздничная церемония продолжилась в зрительном зале. С успешным завершением акции поздравила участников торжества от имени Министра культуры Республики Беларусь Юрия Бондаря, поблагодарив жителей города и всех, кто имел непосредственное отношение к реализации данного проекта, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь Наталья Задерковская:

– Близится к завершению уходящий календарный год. А с ним уходят в историю события, которые состоялись в рамках республиканской акции «Пинск — культурная столица Беларуси». Это были красивые, яркие и содержательные страницы культурной летописи нашей страны. На протяжении года столица белорусского Полесья с гордостью носила этот почетный статус. Преемнику республиканской акции – славному городу Лиде – желаем продолжения выдающихся традиций, заложенных другими культурными столицами от Полоцка до Пинска.

Председатель Пинского горисполкома подтвердил все вышесказанное: за год жители города стали участниками ярких культурных мероприятий. Многие из них состоялись впервые.





– Кажется, только вчера мы принимали эстафету от города Новополоцка, а сегодня подводим итоги культурного марафона длиною в год, – отметил Иван Ребковец. – В культурной жизни Пинска произошло много запоминающихся событий. Вместе мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы год культурной столицы навсегда остался в памяти пинчан и пополнил летопись города еще одной яркой страницей.

Затем руководитель города Пинска вручил символический знак культурной столицы – пинчука – председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику.





– Прежде всего позвольте выразить искреннюю благодарность Министерству культуры Республики Беларусь за оказанную честь – придание городу Лиде статуса культурной столицы Беларуси 2020 года, – выступая перед пинчанами, говорил Сергей Ложечник. – Лида – крупный культурный и промышленный центр Беларуси, второй по величине город в Гродненской области, с богатым культурным и историческим наследием. Визитной карточкой нашего города является средневековый замок, возведенный в начале XIV века Великим князем литовским Гедимином, памятник которому был торжественно открыт в Лиде в сентябре этого года. Очень важно и то, что в 2019 году Лидчина включена в расширенную безвизовую зону. Мы готовы к приему иностранных гостей, нам есть что показать и чем удивить.

Руководитель Лидского района высказал уверенность: в рамках проведения мероприятий культурной столицы будут приложены все усилия, чтобы жители и гости города постоянно чувствовали праздник в своих сердцах, становились духовно богатыми. Всех ждет не только много событий и мероприятий, но и большая работа. Почетный статус культурной столицы Беларуси 2020 года Лида пронесет достойно.





Сегодня отрасль культуры города представляют десять государственных учреждений, тридцать шесть любительских коллективов художественного творчества, получивших звания «народный», «образцовый», два коллектива имеют звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». Ежегодно в городе проходит более трех тысяч творческих мероприятий различного уровня и масштаба: от выставок и концертов до областных и республиканских фестивалей и праздников, многие из которых уже стали брендовыми. А наступающий 2020 год станет для Лиды еще более насыщенным.

Заключительным аккордом праздника стало выступление гостей – Белорусского государственного ансамбля «Песняры».



































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