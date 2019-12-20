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Должна быть забота о каждой душе. Воспитанники могилёвского ПТУ закрытого типа посетили Всехсвятский приход в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает объединять все больше белорусов. Воспитанников специального ПТУ закрытого типа из Могилева 21 декабря встречали во Всехсвятском приходе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из красивейших храмов столицы они оказались впервые.
Судьба у учащихся учреждения непростая: они однажды оступились, но стараются исправиться. Потому им важны слова поддержки особенно в канун Нового года и Рождества. Поводов задуматься и переосмыслить ценности сегодня было немало. Кроме экскурсии гостей ждало душевное общение с настоятелем храма Федором Повным. Он рассказал ребятам о крипте единственного в стране храма-памятника, где находится негасимая лампада и капсулы с землей в память о погибших за Отечество.
Илья Севостьянов, учащийся Могилевского государственного специального ПТУ закрытого типа № 2:
Артем Юденко, учащийся Могилевского государственного специального ПТУ закрытого типа № 2:
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Не только пищей духовной. Теплая беседа продолжилась за чаем с угощениями. Помимо впечатлений ребята увезут с собой и подарки. Напомним, благотворительный марафон «Наши дети» продолжится до середины января.
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Должна быть забота о каждой душе. Воспитанники могилёвского ПТУ закрытого типа посетили Всехсвятский приход в Минске
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает объединять все больше белорусов. Воспитанников специального ПТУ закрытого типа из Могилева 21 декабря встречали во...
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