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Держим марку: белоруска Александра Романовская взяла «серебро» на этапе КМ по фристайлу в Китае

21.12.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Александра Романовская заняла второе место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, а фристайлист Максим Густик – четвертое место, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Держим марку: белоруска Александра Романовская взяла «серебро» на этапе КМ по фристайлу в Китае
Итог Романовской — 93,44 балла. Первое место у китаянки Сюй Мэнтао (105,53 балла). На третьем оказалась Лора Пилл из Австралии — 86,65 балла.

Олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова заняли пятое и одиннадцатое места соответственно.



Белорусский фристайлист М. Густик – на четвертом месте (108,54 балла). Китаец Ци Гуанпу с итогом 130,77 очка взял «золото». «Серебро» у его товарища по команде Цзя Цзунъяна (125,67). Третье место – у Ноэ Роту из Швеции (113,57).

Белорусы Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич заняли 13-е и 17-е места соответственно.

Соревнования завершатся 22 декабря.

Фото БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Александра Романовская заняла второе место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, а фристайлист Максим Густик – четвертое...
 
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