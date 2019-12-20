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Цены на энергоносители будут не выше уровня 2019 года. Итоги переговоров президентов Беларуси и России

21.12.2019 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоги переговоров официальных Минска и Москвы в топе главных политических новостей. Белорусско-российскую повестку накануне в Санкт-Петербурге обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Цены на энергоносители будут не выше уровня 2019 года. Итоги переговоров президентов Беларуси и России

Цены на энергоносители будут не выше уровня 2019 года. Итоги переговоров президентов Беларуси и России

Стороны концептуально договорились по энергоносителям. Как белорусский лидер заявил журналистам по итогам встречи, цены будут не выше уровня текущего года, конкретные цифры озвучат в ближайшие дни. Таким образом, пока не согласованы три из 31-й дорожной карты: по нефтяным, газовым вопросам и в сфере налогообложения.

«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России

Цены на энергоносители будут не выше уровня 2019 года. Итоги переговоров президентов Беларуси и России

Цены на энергоносители будут не выше уровня 2019 года. Итоги переговоров президентов Беларуси и России

Вместе с тем стороны остались довольны итогами пятничных переговоров. Полностью найден компромисс в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, а также других областях. Президенты отметили колоссальный прогресс в союзных отношениях, которым в 2019 году исполнилось 20 лет, а опыт такого строительства стал фундаментом при создании других интеграционных объединений – о них накануне также шла речь на берегах Невы.

«Мы не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства»

Санкт-Петербург принял два важных саммита – Содружества Независимых Государств и ЕАЭС. Подчеркнем, председательство в евразийской «пятерке» с 1 января переходит к Беларуси. Спустя месяц на должность главы коллегии ЕЭК заступает Михаил Мясникович. 

Цены на энергоносители будут не выше уровня 2019 года. Итоги переговоров президентов Беларуси и России

Напомним, Михаила Мясниковича утвердили председателем коллегии ЕЭК (подробнее здесь).

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Итоги переговоров официальных Минска и Москвы в топе главных политических новостей. Белорусско-российскую повестку накануне в Санкт-Петербурге...
 
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