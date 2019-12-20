Об инфраструктуре новых микрорайонов и станциях обезжелезивания. Субботнюю прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Источник материала: Вороновская газета





Ставшие уже традиционными прямые телефонные линии, которые проходят в облисполкоме, как показывает практика, эффективный способ для граждан не только обратить внимание на какую-то волнующую их проблему или обратиться за решением той или иной ситуации, но и выразить благодарность за уже решенные вопросы.

Так, например, летом нынешнего года в Гродно завершили строительство жилого микрорайона «Пролетарская-Щорса» на месте бывшего военного городка. В одной из казарм после реконструкции в конце этой недели открылся новый торговый центр. Этот факт и стал поводом для обратной связи от жителей микрорайона. Обратившаяся на нынешнюю прямую линию гродненка Ядвига Матусевич рассказала, что именно здесь не хватало такого объекта торговли, а в открытом в шаговой доступности порадовали и цены. Подобный звонок с наступающими рождественскими и новогодними праздниками поступил на прямую линию и от жителей поселка Береговой Гродненского района, которым в результате обращений на прямую линию облисполкома пошли навстречу, изучили поднятые проблемы и по мере возможности их решили.

В целом же звонившие на сегодняшнюю прямую линию к заместителю председателя облисполкома Владимиру Дешко, говорили о нерешенных вопросах, но и предлагали свои варианты решения. Жители улицы Архитектурная гродненского микрорайона частной жилой застройки Погораны-Кошевники хотели бы завершить ее благоустройство с привлечением собственных средств уже сейчас. Они закупили необходимый строительный материал. Им дано разъяснение, что благоустройство будет проведено в рамках городского месячника по наведению порядка уже весной 2020 года. В помощь выделят предприятие «Ремстройавтодор». Просьба жителей улицы – на контроле Гродненского горисполкома.

В последнее время жители гродненских микрорайонов с разрешения местной власти начали устанавливать шлагбаумы во дворах, чтобы упорядочить парковку автомобилей и обеспечить в них доступ экстренных служб. Но не всем эта нравится. Так, к примеру, некоторые жители улицы дома по улице Белуша не поддержали такую инициативу и обратились на прямую линию. Горисполкому дано поручение разобраться в данной конкретной ситуации.

Жители деревни Лабно-Огородники Гродненского района интересовались, когда у них построят станцию обезжелезивания воды. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома разъяснили, что объект включен в подпрограмму «Чистая вода» на 2020 год, но уже в ближайшее время они выедут на место и изучат ситуацию. Кстати, по этой подпрограмме на Гродненщине в нынешнем году построено 45 станций обезжелезивания, ведется наладка и сдача в эксплуатацию последних объектов. О проблемах с водоснабжением говорили в своем обращении на прямую линию жители частного сектора улицы Заречная из Слонима. Их запрос адресован в Слонимский райисполком.

Интересное предложение поступило от жителей деревни Королино Гродненского района. Здесь активно идет застройка домов коттеджного типа освобожденных территорий. Их хозяева просят увеличить мощности линий электроснабжения населенного пункта, поскольку рассчитывают на использование современного оборудования именно на электроэнергии в связи с пуском Островецкой АЭС. Вопрос тоже будет предметно изучен.

Всего на прямую линию поступило 15 звонков.

Николай ШЛЫК https://grodnonews.by/