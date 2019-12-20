Парк высоких технологий пополнился 72 резидентами

Источник материала: Ежедневник



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Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации в декабре текущего года 72 компаний в качестве резидентов ПВТ.

Резидентами стали 6 центров разработки зарубежных компаний, сообщает администрация ПВТ.

ENAVATE (Дания, США) со своим белорусским центром «Инэвэйт Юроп» занимается созданием систем и облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов.

«Джи-Кор Бел» (Люксембург) планирует разработку платформы ContentDeliveryNetwork, позволяющей улучшить работу провайдеров при большом наплыве пользователей.

«ТУРИНГ АПП» совместно с головной компанией EightydaysInc. (США) собирается развивать онлайн-сервис для построения путешествий Eightydays. Платформа комбинирует самолёты, поезда и паромы в один «супербилет» без пересадок.

«Маркетком Софтвер Бай»в качестве центра разработки группы компаний Marketgroup (Республика Кипр) среди прочего планирует создание приложений для поиска и покупки товаров, управления своим онлайн-магазином, администрирования внутренних процессов на платформе Market.com.

В числе новых резидентов – разработчик ПО для инновационной мобильной эндоскопической системы «Игнайт Бел». Работой над мобильной игрой Goodville, направленной на борьбу с депрессией, планирует заниматься «ГудГеймзСофт». Компания «КИПФОРЕСТ» разрабатывает ПО для создания музыкальных произведений, а также маркетплейс с возможностью торговли виртуальными инструментами, семплами, плагинами и музыкальными эффектами.

Новыми резидентами ПВТ также стали представители игровой индустрии, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, сфер медицины и майнинга. В планах 12 компаний – разработка собственного продукта.

По решению наблюдательного совета Парка 8 компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. Еще 4 лишились статуса резидента.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 752 компании, в которых работает более 58 тыс. человек.