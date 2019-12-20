Пинск передал эстафету «Культурной столицы Беларуси» Лиде

Источник материала: Виртуальный Брест

С легкой грустью и приятными воспоминаниями Пинск попрощался с почетным статусом «Культурной столицы Беларуси-2019» и торжественно передал его городу Лида.





Несомненно, 2019-й год войдет в летопись истории города над Пиной, ведь он был наполнен особыми красками и событиями. Приняв статус «Культурной столицы Беларуси», Пинск собрал все самые яркие, самобытные и духовные достижения, открыл новые имена и таланты.

Так, в городе состоялось более 460 значимых мероприятий. В их числе – конкурс «Таленты Палесся», фестиваль «Зори над Пиной», творческий проект «Пинская пешеходка», театральные встречи в Полесском драматическом театре, открытый фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья», республиканский фестиваль флотской песни «Поем о море», открытый конкурс хореографии «Стань звездой». Впервые в костеле Успения Пресвятой Девы Марии и в городском концертном зале прошел международный фестиваль старинной и органной музыки. Важным событием стало также открытие по поручению Президента в Пинске уникальной мастерской по выпуску, ремонту и реставрации струнных музыкальных инструментов. На ряде исторических зданий города были установлены информационные таблички с QR-кодами. Пинск в очередной раз подтвердил звание столицы хореографии, он стал местом проведения международного фестиваля современного танца «MOVING UP».

Импульс, который дала городу республиканская культурная акция, послужит продолжением всего того, что составляет основу духовности и процветания древнего и вечно молодого Пинска. К слову, об этом значимом событии теперь будет напоминать и специальный знак, который торжественно открыли на пешеходной улице Ленина. Он стал первым на «Аллее событий» – новом арт-объекте в историческом центре столицы Полесья. В будущем здесь планируют устанавливать и другие памятные знаки, приуроченные к важным событиям.





– Подтверждение почетного статуса Культурной столицы Беларуси было делом чести для пинчан, и мы достойно с этим справились. Проведение многочисленных творческих мероприятий позволило лучше узнать наш город, раскрыть и показать его особенности, красоту, культурное наследие гостям и туристам. Не сомневаюсь, что этот опыт будет полезен и в очередном почетном статусе, который стартует с 1 января 2020 года – «Пинск – молодежная столица Республики Беларусь», – отметил председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец.

Кульминацией церемонии стала передача символического ключа, на который прикреплены гербы всех городов, которые уже имели статус Культурной столицы. Иван Ребковец вручил ключ председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику.

Завершилось мероприятие большим праздничным концертом, в котором принимали участие не только пинские коллективы, но также гости из Бреста и Лиды. Подарком для всех зрителей стало выступление белорусского государственного ансамбля «Песняры».























