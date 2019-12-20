Доколе? Николай Сванидзе: мечта Лукашенко – передать власть сыну Коле

«Эхо Москвы» Сванидзе размышлял над вопросом, каким образом Владимир Путин планирует сохранить власть после 2024 года, когда у него закончится второй подряд президентский срок. По словам Сванидзе, вариант избрания преемника (как это было с Медведевым в 2008 году) наименее вероятен. Более вероятно изменение Конституции РФ, которое снимет ограничения на количество президентских сроков, или объединение с Беларусью в новое государство с новой Конституцией. В эфире радиостанцииСванидзе размышлял над вопросом, каким образомпланирует сохранить власть после 2024 года, когда у него закончится второй подряд президентский срок. По словам Сванидзе, вариант избрания преемника (как это было с Медведевым в 2008 году) наименее вероятен. Более вероятно изменение Конституции РФ, которое снимет ограничения на количество президентских сроков, или объединение с Беларусью в новое государство с новой Конституцией.





Однако российский журналист сомневается, что Александр Лукашенко готов

отказаться от власти.









«Я себе не представляю вариант, при котором Лукашенко обменяет свою власть на цены на газ. Не представляю себе такого варианта. Притом что, конечно, мечта Александра Григорьевича, я думаю, в которой он никогда не признается, но он человек тоже очень умный, очень хитрый. Очень масштабный по-своему. Несомненно. Очень властный. И, конечно, его мечта, я думаю, такая сердечная мечта – передать власть своему сыну Коле. И в случае объединения эта мечта никогда не может быть реализована», – заявил Сванидзе.















