ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доколе? Николай Сванидзе: мечта Лукашенко – передать власть сыну Коле

21.12.2019 16:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный российский журналист, член совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе считает, что Александр Лукашенко не обменяет свою власть в Беларуси на низкую цену на российский газ.

Доколе? Николай Сванидзе: мечта Лукашенко – передать власть сыну Коле
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Сванидзе размышлял над вопросом, каким образом Владимир Путин планирует сохранить власть после 2024 года, когда у него закончится второй подряд президентский срок. По словам Сванидзе, вариант избрания преемника (как это было с Медведевым в 2008 году) наименее вероятен. Более вероятно изменение Конституции РФ, которое снимет ограничения на количество президентских сроков, или объединение с Беларусью в новое государство с новой Конституцией.

Однако российский журналист сомневается, что Александр Лукашенко готов 
отказаться от власти.


«Я себе не представляю вариант, при котором Лукашенко обменяет свою власть на цены на газ. Не представляю себе такого варианта. Притом что, конечно, мечта Александра Григорьевича, я думаю, в которой он никогда не признается, но он человек тоже очень умный, очень хитрый. Очень масштабный по-своему. Несомненно. Очень властный. И, конечно, его мечта, я думаю, такая сердечная мечта – передать власть своему сыну Коле. И в случае объединения эта мечта никогда не может быть реализована», – заявил Сванидзе.
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист, член совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе считает, что Александр Лукашенко не обменяет свою власть в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика