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Доколе? Николай Сванидзе: мечта Лукашенко – передать власть сыну Коле
Источник материала: Партизан
Известный российский журналист, член совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе считает, что Александр Лукашенко не обменяет свою власть в Беларуси на низкую цену на российский газ.
В эфире радиостанции
Однако российский журналист сомневается, что Александр Лукашенко готов
отказаться от власти.
«Я себе не представляю вариант, при котором Лукашенко обменяет свою власть на цены на газ. Не представляю себе такого варианта. Притом что, конечно, мечта Александра Григорьевича, я думаю, в которой он никогда не признается, но он человек тоже очень умный, очень хитрый. Очень масштабный по-своему. Несомненно. Очень властный. И, конечно, его мечта, я думаю, такая сердечная мечта – передать власть своему сыну Коле. И в случае объединения эта мечта никогда не может быть реализована», – заявил Сванидзе.
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Известный российский журналист, член совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе считает, что Александр Лукашенко не обменяет свою власть в...
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