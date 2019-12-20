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Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах

21.12.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наступила пора детских утренников, поскольку уже вот-вот начнутся рождественские и новогодние праздники. Мудрые родители заранее готовятся к этим событиям и обеспечивают своим сыновьям и дочерям милые костюмы. 

Мы собрали несколько примеров из социальных сетей, чтобы показать вам, как мило и забавно выглядят дети в праздничной одежде. 

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/yulia_perfect 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/nata_mamarenata 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/photo_by_kovalenko_ 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/svetlanagold_ 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/zum_nata 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/olga_zao 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/yulyapesok 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/zhuikovasa 

Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Фото: instagram.com/sivak.inna 

Кстати, ранее мы рассказывали о женщине, которая вяжет для своего ребёнка удивительные костюмы.

Мальчику довелось побывать в шкуре чужого, хищника, гнома (здесь подробнее). 

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Наступила пора детских утренников, поскольку уже вот-вот начнутся рождественские и новогодние праздники. Мудрые родители заранее готовятся к этим событиям и...
 
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