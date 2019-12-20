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Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Источник материала: СТВ
Наступила пора детских утренников, поскольку уже вот-вот начнутся рождественские и новогодние праздники. Мудрые родители заранее готовятся к этим событиям и обеспечивают своим сыновьям и дочерям милые костюмы.
Мы собрали несколько примеров из социальных сетей, чтобы показать вам, как мило и забавно выглядят дети в праздничной одежде.
Кстати, ранее мы рассказывали о женщине, которая вяжет для своего ребёнка удивительные костюмы.
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Наступила пора детских утренников, поскольку уже вот-вот начнутся рождественские и новогодние праздники. Мудрые родители заранее готовятся к этим событиям и...
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