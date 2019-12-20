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Лучшее предложение уходящего года от Geely Солигорск. До конца декабря успей воспользоваться скидками до 3000 BYN

21.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Лучшее предложение уходящего года от Geely Солигорск. До конца декабря успей воспользоваться скидками до 3000 BYN

Только до конца года у вас есть шанс получить новый автомобиль Geely с невероятной скидкой.

Дарим скидку и комплект зимней резины:
 Geely ATLAS в комплектации Luxury и Luxury LED с двигателем 2,4 литра – скидка 3000 рублей;
 Geely Emgrand X7 в комплектации Luxury и Flagship с двигателем 2,0 литра – скидка 2000 рублей.

Любой автомобиль можно приобрести в кредит или лизинг. Льготная ставка кредитования – всего 3,9%.

Особым преимуществом специальной финансовой программы для Geely является минимальная переплата за автомобиль по сравнению с конкурентами. В Geely Солигорск вы познакомитесь с кроссоверами Geely ATLAS, EMGRAND X7 и седаном EMGRAND 7. Каждая модель представлена в самых популярных и востребованных комплектациях. Вы сможете попробовать, испытать и подобрать автомобиль, который подходит именно вам, а также получить консультацию и расчет по специальной финансовой программе.


Лучшее предложение уходящего года от Geely Солигорск. До конца декабря успей воспользоваться скидками до 3000 BYN

Спешите, наше акционное предложение ограничено!

Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас по телефону: +375 29 689 99 96
geely-s.by

ООО "Белавтоспецгрупп-М"
УНП 692051288

 
 
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Только до конца года у вас есть шанс получить новый автомобиль Geely с невероятной скидкой. Особым преимуществом специальной финансовой программы для Geely является...
 
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