Лучшее предложение уходящего года от Geely Солигорск. До конца декабря успей воспользоваться скидками до 3000 BYN

Источник материала: Слуцк Город

Только до конца года у вас есть шанс получить новый автомобиль Geely с невероятной скидкой.

Дарим скидку и комплект зимней резины:

• Geely ATLAS в комплектации Luxury и Luxury LED с двигателем 2,4 литра – скидка 3000 рублей;

• Geely Emgrand X7 в комплектации Luxury и Flagship с двигателем 2,0 литра – скидка 2000 рублей.

Любой автомобиль можно приобрести в кредит или лизинг . Льготная ставка кредитования – всего 3,9%.

Особым преимуществом специальной финансовой программы для Geely является минимальная переплата за автомобиль по сравнению с конкурентами. В Geely Солигорск вы познакомитесь с кроссоверами Geely ATLAS, EMGRAND X7 и седаном EMGRAND 7. Каждая модель представлена в самых популярных и востребованных комплектациях. Вы сможете попробовать, испытать и подобрать автомобиль, который подходит именно вам, а также получить консультацию и расчет по специальной финансовой программе.









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