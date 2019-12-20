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Лучшее предложение уходящего года от Geely Солигорск. До конца декабря успей воспользоваться скидками до 3000 BYN
21.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
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Особым преимуществом специальной финансовой программы для Geely является минимальная переплата за автомобиль по сравнению с конкурентами. В Geely Солигорск вы познакомитесь с кроссоверами Geely ATLAS, EMGRAND X7 и седаном EMGRAND 7. Каждая модель представлена в самых популярных и востребованных комплектациях. Вы сможете попробовать, испытать и подобрать автомобиль, который подходит именно вам, а также получить консультацию и расчет по специальной финансовой программе.
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Лучшее предложение уходящего года от Geely Солигорск. До конца декабря успей воспользоваться скидками до 3000 BYN
Только до конца года у вас есть шанс получить новый автомобиль Geely с невероятной скидкой. Особым преимуществом специальной финансовой программы для Geely является...
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