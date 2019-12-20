«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будущие Эйнштейны. Победители первой Межрегиональной олимпиады по точным наукам определились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония награждения прошла в Минске.





В интеллектуальном состязании приняли участие более 3 тысяч юных математиков и физиков. Лучшими стали 60 учеников старшей школы из разных областей страны. В качестве награды им достались электронные планшеты, а также дипломы.

Организаторы отмечают: такая олимпиада станет ежегодной. Она будет способствовать развитию сферы высоких технологий.





Марина Ильина, директор ГУО «Гимназия № 10 г. Минска»:

Мы рады, когда идет государственное и частное партнерство, когда объявляются конкурсы частными организациями, у которых большой спонсорский фонд. Наши ребята могут не только повышать уровень по предметам, но и получать за это призы.





Иван Ильин, участник Межрегиональной олимпиады по точным наукам:

Я хочу быть ученым-математиком или ученым-физиком, хочу получить докторскую степень в области математики или информатики, открыть что-то новое, может быть решить какую-то проблему тысячелетия.





Виталий Хомич, директор ассоциации «Инновационное приборостроение»:

Все ребята, которые сидят здесь, через 10-15 лет они приходят в наши компании, они будут работать в наших компаниях, будут создавать продукты, инновации, благодаря которым будут развиваться компании, соответственно, вся наша отрасль.





Кирилл Залесский, начальник отдела администрации Парка высоких технологий:

Я верю, что все эти ребята завтра откроют свои новые проекты, которые внесут свой огромный вклад в развитие нашей страны.

Отметим, организаторы Олимпиады – образовательный интернет-портал «ЯКласс» и «ЮНИ-центр-XXI» Белгосуниверситета. Партнеры состязаний – Парк высоких технологий и ассоциация «Инновационное приборостроение».





















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