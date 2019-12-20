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«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будущие Эйнштейны. Победители первой Межрегиональной олимпиады по точным наукам определились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония награждения прошла в Минске.
В интеллектуальном состязании приняли участие более 3 тысяч юных математиков и физиков. Лучшими стали 60 учеников старшей школы из разных областей страны. В качестве награды им достались электронные планшеты, а также дипломы.
Организаторы отмечают: такая олимпиада станет ежегодной. Она будет способствовать развитию сферы высоких технологий.
Марина Ильина, директор ГУО «Гимназия № 10 г. Минска»:
Иван Ильин, участник Межрегиональной олимпиады по точным наукам:
Виталий Хомич, директор ассоциации «Инновационное приборостроение»:
Кирилл Залесский, начальник отдела администрации Парка высоких технологий:
Отметим, организаторы Олимпиады – образовательный интернет-портал «ЯКласс» и «ЮНИ-центр-XXI» Белгосуниверситета. Партнеры состязаний – Парк высоких технологий и ассоциация «Инновационное приборостроение».
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«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске
Новости Беларуси. Будущие Эйнштейны. Победители первой Межрегиональной олимпиады по точным наукам определились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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