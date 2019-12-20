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«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

21.12.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будущие Эйнштейны. Победители первой Межрегиональной олимпиады по точным наукам определились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония награждения прошла в Минске.

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

В интеллектуальном состязании приняли участие более 3 тысяч юных математиков и физиков. Лучшими стали 60 учеников старшей школы из разных областей страны. В качестве награды им достались электронные планшеты, а также дипломы.

Организаторы отмечают: такая олимпиада станет ежегодной. Она будет способствовать развитию сферы высоких технологий.

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

Марина Ильина, директор ГУО «Гимназия № 10 г. Минска»:
Мы рады, когда идет государственное и частное партнерство, когда объявляются конкурсы частными организациями, у которых большой спонсорский фонд. Наши ребята могут не только повышать уровень по предметам, но и получать за это призы.

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

Иван Ильин, участник Межрегиональной олимпиады по точным наукам:
Я хочу быть ученым-математиком или ученым-физиком, хочу получить докторскую степень в области математики или информатики, открыть что-то новое, может быть решить какую-то проблему тысячелетия.

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

Виталий Хомич, директор ассоциации «Инновационное приборостроение»:
Все ребята, которые сидят здесь, через 10-15 лет они приходят в наши компании, они будут работать в наших компаниях, будут создавать продукты, инновации, благодаря которым будут развиваться компании, соответственно, вся наша отрасль.

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

Кирилл Залесский, начальник отдела администрации Парка высоких технологий:
Я верю, что все эти ребята завтра откроют свои новые проекты, которые внесут свой огромный вклад в развитие нашей страны.

Отметим, организаторы Олимпиады – образовательный интернет-портал «ЯКласс» и «ЮНИ-центр-XXI» Белгосуниверситета. Партнеры состязаний – Парк высоких технологий и ассоциация «Инновационное приборостроение».

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

* На правах рекламы.

Люди в материале: Кирилл Залесский, Виталий Хомич, Иван Ильин, Марина Ильина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Будущие Эйнштейны. Победители первой Межрегиональной олимпиады по точным наукам определились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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