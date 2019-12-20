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Минское «Динамо» уступило хоккеистам «Адмирала» и продолжило серию неудач в КХЛ

21.12.2019 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает серию неудач в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 декабря в первом матче новой выездной серии «зубры» гостили во Владивостоке.

В первом периоде встречи хозяева льда открыли счет при игре в большинстве. Во втором – хоккеисты «Адмирала» отличились в меньшинстве, после чего оборона «зубров» просто развалилась.

Минское «Динамо» уступило хоккеистам «Адмирала» и продолжило серию неудач в КХЛ

После 40 минут игры минчане горели со счетом 0:5 и лишь в заключительной трети сумели провести гол престижа. Он на счету Ковыршина.

1:5 – девятое кряду поражение «Динамо». А впереди выезд в Хабаровск и Пекин.

Минское «Динамо» уступило хоккеистам «Адмирала» и продолжило серию неудач в КХЛ

Минское «Динамо» уступило хоккеистам «Адмирала» и продолжило серию неудач в КХЛ

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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает серию неудач в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 декабря в первом матче новой выездной серии...
 
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