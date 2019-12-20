Стразы, перья и золото. Белорусские дизайнеры представили коллекцию елочных украшений в Мирском замке

Источник материала: Tut.by

Белорусские дизайнеры (члены Белорусской палаты моды) представили коллекцию елочных украшений, которую они разработали по мотивам истории и легенд Мирского замка. Презентация прошла в замке в формате бала, на котором дизайнеры исполнили старинные танцы и собрали подарки для детей-сирот. Что в Мирском замке вдохновляет на творчество и какие легенды о нем самые любимые, модельеры рассказали TUT.BY

Татьяна Ефремова





— В истории каждого замка существуют разные легенды: мистические, романтические и загадочные. Меня зацепило предание о князе Святополк-Мирском, который решил выкопать озеро рядом с замком на месте сада. Причем рубить деревья он приказал подчиненным весной. Они предупреждали князя, что вырубать цветущие деревья — большой грех и что он накликает на себя беду. Но князь был непреклонен и настоял на своем. С тех пор его род начали преследовать многочисленные несчастья, погибла его дочь — утонула в озере, а потом и он сам был найден на его берегу мертвым. И сегодня замковое озеро пользуется непростой репутацией: в нем продолжают тонуть люди, причем в основном мужчины.





Для декорирования украшения я использовала шелк и мех, которые символизируют цветы и озеро.

Полина Ворона





— В ДНК Historia Naturalis — стремление к естественности и натуральности, бережное отношение к природе. Вместе с моей коллегой Ларисой Атамановой при создании одежды мы используем только натуральные материалы: лен, шерсть, хлопок, дерево и шелк.





Не отошли от этого принципа и сейчас. Для декорирования елочных украшений мы взяли фанеру и воссоздали стилизованное солнце. Их два: черное и белое, что символизирует противоположность вещей, но одновременно и единство всего сущего. Лучи солнца стилизованы под архитектурный стиль белорусская готика, к которому относится Мирский замок. Для него характерны линии и узоры готики и черты ренессанса, но одновременно сохранилось влияние византийского стиля. Это уникальный архитектурный стиль, которым белорусы могут гордиться.

Наталья Корж



— Люблю историю костюма, фольклорные и народные мотивы, которые часто проявляются в моих коллекциях. Для декорирования шариков я тоже обратилась к истории костюма: использовала вышивку и кружева, чем хотела напомнить о роскошных нарядах, которые носили дамы из владевших замком родов: Радзивиллов, Витгенштейнов и Святополк-Мирских.





Йована Стожилкович

— В Беларуси я живу недавно, около семи месяцев — переехала из Сербии, развиваю свой бренд Jovana S Couture, являюсь членом Белорусской палаты моды и в этом году делала показ на Belarus Fashion Week.

Раньше я не была в Мирском замке, только слышала о нем и видела на фотографиях, ведь это один из туристических брендов Беларуси. Его архитектура очень красивая, ничего подобного у нас в Сербии нет.





Первая ассоциация, связанная с замком, — княжеская или королевская семья, богатство и элегантность. Поэтому я выбрала черный цвет для декорирования шарика и добавила перья и стразы. В Сербии черный цвет — это благородный цвет, который выбирают элегантные люди, а не цвет грусти или трагедии. Если женщина в Сербии хочет выглядеть элегантно, она выбирает черный наряд, как я сегодня (улыбается).

Эвлин Обейд Юссеф





— В Беларуси живу уже почти 20 лет, но родом из Сирии. Здесь я занимаюсь своим брендом Evoshka Style — мы делаем одежду для женщин и детей. Для Мирского замка я декорировала два шара в древнерусском стиле. Я хотела передать сказочность, очарование и величие архитектурного стиля этого замка. Для декорирования использовала черный фатин в велюровый горох, ленты. Мне кажется, что это отражает славянский дух.

Наталья Балашевская





— Я изучила основные легенды Мирского замка: о князе, который вырубил сад, о проклятом озере, в котором тонут мужчины, потому что их зазывают прекрасные девушки, и о подземном тоннеле, который соединяет Мирский и Несвижский замки. Сначала мне приглянулась легенда о золотых апостолах из сокровищницы Радзивиллов. Как-то в замок приехал король, и в его честь устроили пышный прием, а после него короля пригласили в подземелья замка. Там ему показали сокровища могущественного рода Радзивиллов. Его главной ценностью были двенадцать апостолов, которые были отлиты из чистого золота. Во время одной из многочисленных войн, которые проходили на территории Беларуси, сокровища Радзивиллов, в том числе и апостолы, пропали. Их ищут по сей день.





Но потом я поняла, что духу моего бренда Fashion Dolls все-таки больше соответствует другая легенда — о девушке-призраке.

На моем шарике изображена девушка-привидение, которая выходит из воды, сам замок и яблоневый сад. Девушку в белом одеянии часто видели: то в одной из башен замка, то выходящей из воды. Говорят, что это дочь князя, которая утонула в проклятом озере после того, как он вырубил цветущие деревья.





















Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week.

— В благотворительном проекте «Калядная зорка» приняли участие 30 дизайнеров, участников Belarus Fashion Week и членов РОО «Белорусская палата моды». Каждому из них мы вручили по золотому шару, который надо было оформить в своем стиле, но по мотивам истории Мирского замка. Елка с украшениями будет стоять в Портретном зале с 20 декабря по 19 января, и ее сможет увидеть каждый посетитель замка. Под елочкой можно оставить подарок для детей-сирот, которым в это время нужно внимание и забота.

— Я часто бываю за границей по приглашению иностранных коллег и видела, как хорошо иностранцы умеют рассказывать о своей истории и рекламировать ее. Но наша страна так же богата на события, легенды и интересных исторических личностей, как, например, Италия. Просто белорусы не умеют так хорошо ее представлять. Думаю, что коллекция елочных украшений, которые сделали яркие дизайнеры Беларуси, — хороший способ снова обратиться к истории и поговорить об уникальности такого культурного объекта, как Мирский замок. Коллекцию украшений мы передали Мирскому замку, теперь она тоже часть истории, мы надеемся, что здесь она сохранится на долгие годы.