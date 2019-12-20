Источник материала: Ежедневник



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Белорусский форвард "Энергетика" - БГУ Илья Шкурин может сменить команду.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучший снайпер белорусского футбольного первенства может перейти в ЦСКА Белорусский форвард "Энергетика" - БГУ Илья Шкурин может сменить команду.

По сведениям, нападающий минского "Энергетика" Илья Шкурин уже в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Армейцев, напомним, тренируют белорусские специалисты Виктор Гончаренко и Александр Ермакович.Интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Беларуси проявляют и другие российские клубы — московские "Спартак" и "Динамо", а также "Ростов" и "Рубин".В сезоне-2019 20-летний футболист забил 19 мячей в высшей лиге чемпионата Беларуси.