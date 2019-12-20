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Лучший снайпер белорусского футбольного первенства может перейти в ЦСКА
21.12.2019 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
123ru.net
Белорусский форвард "Энергетика" - БГУ Илья Шкурин может сменить команду.По сведениям
Интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Беларуси проявляют и другие российские клубы — московские "Спартак" и "Динамо", а также "Ростов" и "Рубин".
В сезоне-2019 20-летний футболист забил 19 мячей в высшей лиге чемпионата Беларуси.
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Белорусский форвард "Энергетика" - БГУ Илья Шкурин может сменить команду.
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