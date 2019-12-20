Остановлено строительство “Северного потока-2”

Источник материала: Ежедневник



news-ria.com

Строитель опасается попасть под санкции, которые начали действовать в отношении проекта со стороны США.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год. Документ вводит санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Запрет на строительство газопроводов вступает в силу немедленно после утверждения бюджета, подчеркнуло министерство финансов США в специальном комментарии, пишут «Ведомости».

Санкции могут быть введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний. «Стороны, которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб на глубине 100 футов и более для строительства "Северного потока – 2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», – говорится в заявлении минфина.

В комментарии ведомства есть оговорка, предусматривающая, что прекращение работ потребует некоторого времени. Госдепартамент и минфин США в течение 60 дней должны подготовить предложения о том, в отношении кого ввести санкции.

Фактически под действие нового закона сейчас подпадает только швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой трубопровода «Северный поток – 2». Еще до подписания военного бюджета она объявила, что приостанавливает строительство газопровода. Компания ожидает разъяснений от властей США, говорится в ее заявлении.

Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG подтвердила, что работы по укладке морской части газопровода в настоящий момент приостановлены. «Мы вместе с компаниями, поддерживающими проект, будем работать над завершением проекта в кратчайшие сроки», – сообщил представитель Nord Stream 2 AG в ответ на запрос «Ведомостей». Уточнять протяженность участка, который необходимо достроить, представитель не стал.

Сейчас «Северный поток – 2», по подсчетам «Ведомостей», построен более чем на 93%, его общая протяженность должна составить 1224 км по каждой из двух ниток. Последний участок, который должна была уложить Allseas, находится в территориальных водах Дании.

Против санкций в отношении «Северного потока – 2» ранее выступили некоторые европейские лидеры. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не одобряет такую практику и выступает за переговоры по данному вопросу. Париж «принципиально против любых экстерриториальных мер», сказал министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Евросоюз высказался против любых санкций против компаний, ведущих законный бизнес.

Российские власти и «Газпром», который является учредителем и акционером компании Nord Stream 2 AG, пока не прокомментировали санкции США.