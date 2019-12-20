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Остановлено строительство “Северного потока-2”
21.12.2019 18:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
news-ria.com
Строитель опасается попасть под санкции, которые начали действовать в отношении проекта со стороны США.
Президент США Дональд Трамп
Санкции могут быть введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний. «Стороны, которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб на глубине 100 футов и более для строительства "Северного потока – 2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», – говорится в заявлении минфина.
В комментарии ведомства есть оговорка, предусматривающая, что прекращение работ потребует некоторого времени. Госдепартамент и минфин США в течение 60 дней должны подготовить предложения о том, в отношении кого ввести санкции.
Фактически под действие нового закона сейчас подпадает только швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой трубопровода «Северный поток – 2». Еще до подписания военного бюджета она объявила, что приостанавливает строительство газопровода. Компания ожидает разъяснений от властей США,
Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG подтвердила, что работы по укладке морской части газопровода в настоящий момент приостановлены. «Мы вместе с компаниями, поддерживающими проект, будем работать над завершением проекта в кратчайшие сроки», – сообщил представитель Nord Stream 2 AG в ответ на запрос «Ведомостей». Уточнять протяженность участка, который необходимо достроить, представитель не стал.
Сейчас «Северный поток – 2», по подсчетам «Ведомостей», построен более чем на 93%, его общая протяженность должна составить 1224 км по каждой из двух ниток. Последний участок, который должна была уложить Allseas, находится в территориальных водах Дании.
Против санкций в отношении «Северного потока – 2» ранее выступили некоторые европейские лидеры. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не одобряет такую практику и выступает за переговоры по данному вопросу. Париж «принципиально против любых экстерриториальных мер», сказал министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Евросоюз высказался против любых санкций против компаний, ведущих законный бизнес.
Российские власти и «Газпром», который является учредителем и акционером компании Nord Stream 2 AG, пока не прокомментировали санкции США.
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Строитель опасается попасть под санкции, которые начали действовать в отношении проекта со стороны США.
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