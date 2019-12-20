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Возле Дома культуры проходят новогодние ярмарки. Видео

21.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

До 5 января по выходным вдоль улицы Ленина возле ГДК проходят новогодние ярмарки, а сегодня прошла региональная ярмарка с участием продавцов из соседних районов.

SlutskGorod сделал небольшой видеообзор мероприятия.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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До 5 января по выходным вдоль улицы Ленина возле ГДК проходят новогодние ярмарки, а сегодня прошла региональная ярмарка с участием продавцов из соседних районов.
 
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