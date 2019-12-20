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Возле Дома культуры проходят новогодние ярмарки. Видео
21.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
До 5 января по выходным вдоль улицы Ленина возле ГДК проходят новогодние ярмарки, а сегодня прошла региональная ярмарка с участием продавцов из соседних районов.
SlutskGorod сделал небольшой видеообзор мероприятия.
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До 5 января по выходным вдоль улицы Ленина возле ГДК проходят новогодние ярмарки, а сегодня прошла региональная ярмарка с участием продавцов из соседних районов.
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