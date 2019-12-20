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Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

21.12.2019 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мексике столкнулись круизные лайнеры. Инцидент произошел в порту острова Косумель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

Во время швартовки одно из судов своим носом протаранило корму другого. В итоге несколько палуб оказались частично разрушены. К счастью, кроме самих кораблей никто из пассажиров серьезно не пострадал.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за сильного течения и ветра. Сейчас компании-судовладельцы оценивают нанесенный лайнерам ущерб. Отметим, что повреждения не повлияли на мореходность кораблей.

Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

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Новости Мексики. В Мексике столкнулись круизные лайнеры. Инцидент произошел в порту острова Косумель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время...
 
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