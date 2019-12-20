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Власти решили разгружать центр Минска от машин. Водители будут платить, но не все

21.12.2019 16:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В ноябре минчане составили петицию, в которой требовали ввести плату за въезд личного транспорта в центр Минска. Ее подписали 155 человек, в начале декабря обращение попало в Мингорисполком, а на днях пришел ответ. Рассказываем, к чему в итоге пришли власти города.

Что говорилось в петиции

Авторы петиции писали, что сильно переживают за загрузку центральной части Минска личными авто. По их мнению, брать деньги за въезд в центр города – лучше, чем расширять дороги: так делают в Лондоне, Сингапуре, Стокгольме и других городах. Текст обращения выглядел так:

«Считаем, что центр города более чем обеспечен общественным транспортом, и нет большой необходимости привозить свое авто в перегруженный район по личным целям. Большинство минчан, двигаясь из западной части города – в восточную, по имеющимся у нас сведениям, используют второе кольцо и МКАД. Основной транзитный поток в центре приходится на проспекте Независимости и улице Немига.

Предлагаем освободить от взимания платы при проезде по проспекту Независимости, и до полного ввода первого кольца освободить по улицам Кальварийской и Тимирязева (до улицы Клары Цеткин), улиц Клары Цеткин, Бобруйской и Свердлова. А также участок проспекта Дзержинского до площади Богушевича. Считаем, что транспортная нагрузка на эти улицы только снизится из-за того, что сократится маятниковое движение личных автомобилей в центр города. Предлагаем освободить от взимания платы также местных жителей. <…>

Считаем, что данная мера освободит центр города от пробок и позволит «отвоевать» дороги для полос общественного транспорта, велодорожек и расширения тротуаров».

Что ответили минчанам

Ответ пришел за подписью директора госпредприятия «Столичного транспорта и связи» Валерия Шкуратова. С авторами петиции согласились в том, что проблема с загрузкой центра Минска на самом деле есть, и ее будут решать этапами. На первом этапе разгрузят МКАД и улицы Минска от грузовиков массой более 3,5 тонны. Им придется платить первыми. Если такая мера окажется эффективной, ее применят и к другим видам транспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре минчане составили петицию, в которой требовали ввести плату за въезд личного транспорта в центр Минска. Ее подписали 155 человек, в начале декабря обращение...
 
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